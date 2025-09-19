Vous pourrez bientôt voir la fille de cette ex-académicienne à Quel talent!

Il y a quelques semaines, en amont du début de la nouvelle saison de Quel talent!, l'animatrice Marie-Josée Gauvin avait titillé notre curiosité en affirmant que la fille d'une chanteuse bien connue se présenterait aux auditions de la 2e saison du concours télévisé.

Nous apprenons ce vendredi qu'il s'agit en fait de la fille de Marie-Élaine Thibert, qui a participé à la toute première édition de Star Académie en 2003! Marie-Félix, qui aura 13 ans dans quelques semaines (découvrez une photo ici), tentera très bientôt sa chance sur la scène du variété. Comme sa populaire maman, Marie-Félix se passionne pour le chant, et elle le prouvera en interprétant une chanson pour séduire les juges et obtenir sa place au sein du concours. Chose certaine, il ne fait aucun doute que Marie-Élaine a su prodiguer de bons et judicieux conseils à sa fille, car cette dernière connaît plutôt bien les rouages d'une émission de ce genre.

On se rappelle au passage que Marie-Félix avait fait bonne impression à Bonsoir bonsoir! il y a quelques années en tant que choriste invitée. Depuis, sa mère partage de temps à autre sur les réseaux sociaux des extraits de leur vie familiale et on craque!

Par ailleurs, on nous dévoile que Marie-Élaine Thibert ne se contentera pas de rester en coulisses pour encourager sa fille, elle qui se présentera sur la scène pour y chanter avec nulle autre que Marie-Mai! Voilà qui risque certainement de plaire aux nostalgiques des débuts de Star Académie.

C'est ce lundi 22 septembre sur Noovo, à compter de 19 h 30, que nous pourrons voir mère et fille nous éblouir sur la scène de Quel talent!

En outre, rappelons qu'en début de saison, deux prestations avaient grandement retenu notre attention en se démarquant. Découvrez tous les détails ici.

Quel talent! est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 sur Noovo.