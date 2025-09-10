Deux numéros se démarquent à Quel talent! Où était le Golden Buzzer?

Depuis lundi, la compétition télévisuelle Quel talent! a repris du service sur les ondes de Noovo, nous présentant des numéros de tous acabits, certains formidables, d'autres beaucoup moins...

Ce mardi, nous avons été particulièrement soufflés par deux propositions bien tranchées, l'une en danse et l'autre en mentalisme.

D'un côté, nous avons vu apparaître sur scène Kevin Jr Maddripp, un imposant danseur au grand coeur, accompagné de sa jeune partenaire, la magnifique Adeline Kerry. Ce duo improbable a su toucher la corde sensible et nous faire vibrer en proposant un numéro de Krump, sur le sujet de la dépendance aux technologies. Quelle idée charmante, livrée dans la plus belle des poésies et avec une symbiose indiscutable!

Évidemment, tous les juges étaient en pâmoison devant le résultat. Anne Dorval semblait même sans mot.

Voyez un extrait ci-dessous.

Pourtant, le Golden Buzzer n'a pas été utilisé, à notre grand désarroi. Nous l'espérions tout autant que pour le numéro de la veille; Juliette Boulanger, 13 ans, qui a épaté avec sa puissance vocale, malgré quelques petits problèmes de justesse. Marie-Mai lui a offert son Golden Buzzer.

Parions que nous n'avons pas fini de les voir ces deux-là, d'autant plus que Kevin Jr Maddripp est aussi charismatique qu'amusant, comme sa partenaire.

Autre numéro épatant de la soirée, celui du mentaliste et hypnotiste Edward Gebrael, qui a utilisé les services de Rachid Badouri comme cobaye. Honnêtement, difficile de décrire cette performance, tellement elle avait de niveaux de complexité. Les quatre juges ont été mis à profit, pour un résultat tout à fait incroyable! Les mots ne sont pas suffisants dans ce cas, allez voir cela sur le site de Noovo.ca si ce n'est déjà fait, ça vaut le coup d'oeil! « Tu m'énerves, tu m'énerves tellement », lançait Serge Denoncourt à Edward, frappé par l'incompréhension totale.

Pourtant, toujours pas de Golden Buzzer. Dommage!

Nous espérons évidemment voir ces artistes avancer bien loin dans la compétition et continuer de nous surprendre. Ils méritent leur lot d'éloges!

Quel talent! est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo. Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur Crave et sur Noovo.ca.