« Vous nous avez rendu littéralement le travail impossible »  Les maîtres défient les règles du jeu à Révolution 

Du jamais vu à cette phase de Révolution, les maîtres ont surpris tout le monde dimanche soir.

À cette étape cruciale de la compétition, l'épisode d'hier dévoilait d'abord les huit candidats, qui, grâce à leurs performances précédentes, se voyaient offrir des laissez-passer directs vers les quarts de finale. Les douze autres danseurs avaient des commentaires de la part des professionnels, qu'ils se devaient d'améliorer pour leur dernier numéro afin de prouver qu'ils méritaient eux aussi leur place dans la prochaine ronde. Ils ont bénéficié d'un mois pour se préparer et ils présentaient enfin le fruit de leurs efforts pendant cette ultime sélection.

Chaque danseur ou groupe avait son défi bien unique à surmonter. Après leurs performances, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard étaient appelés à voter individuellement pour leurs candidats étoiles. Seule Gabrielle Boudreau et Incandescent ont fait l'unanimité, passant à la prochaine étape.

Après avoir débattu entre eux, les maîtres devaient s'entendre sur les deux places restantes à donner.

C'est avec brio que Switch a abandonné ses masques, que Malika est sortie de sa zone de confort et que Gabrielle Bouchard s'est laissée aller avec liberté. Toutefois, à leurs côtés, c'est Sandrine et Robin qui se sont vus offrir l'un des deux sièges tant convoités.

Catherine et Laurent, les danseurs et acrobates ont bel et bien démontré leur musicalité, comme il leur avait été demandé. Néanmoins, le duo n’a pas été sélectionné. Idem pour les Yambo, les jumeaux qui s'illustraient cette fois dans leur individualité. C'est aussi la fin pour le jeune couple de 11 et 13 ans récompensés à l'international.

C'est avec fébrilité que les trois compétiteurs restants se sont avancés sur scène, dans l'attente de la décision. Qui parmi les trois artistes continuerait dans la course? Sean a parachevé ses transitions, Pixel a réussi à raconter une histoire touchante en popping et Sophie a exécuté un numéro de ballet classique en toute grâce et légèreté.

« C'est clairement trois personnes et trois styles qui pourraient se rendre en finale », commentait Sarah-Jeanne Labrosse en coulisses.

« Qui a encore la possibilité d'évoluer avec nous? Qui peut gagner 100 000$ et le titre du meilleur danseur au pays? Vous nous avez rendu littéralement le travail impossible », fait entendre Lydia.

Mel dévoile le verdict:

On croit vraiment en chacun d'entre vous. On croit tellement en vous... Qu'on a décidé de vous garder tous dans la compétition.

C'est dans une euphorie partagée que l'annonce a été reçue. « Est-ce que c'est vrai? Oh mon dieu! », répétait, ébahie, l'animatrice.

Le calibre est d’un niveau si élevé cette saison, que ce seront exceptionnellement quatorze candidats qui s'affronteront en quart de finale, plutôt que douze.

Pour une bonne dose d'émotion et de divertissement, l’émission Révolution est diffusée tous les dimanches, 19 h 30, sur les ondes de TVA et TVA+.