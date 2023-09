Ils deviennent les plus jeunes candidats à passer à la prochaine étape de Révolution

Ce dimanche, un très jeune duo s'est qualifié au cours du second épisode de la cinquième saison de Révolution. De Toronto, Sophia et Andrey ont présenté un numéro de danse jive sur la chanson Long Tall Shally, de quoi émouvoir les plus nostalgiques.

Bien qu'ils n'aient reçu aucun vote pendant le numéro, le vent a tourné pour les adolescents pendant qu'ils recevaient leurs commentaires.

Jean-Marc Généreux a souligné leur technique, tout en indiquant qu'ils ne portaient pas les bons souliers pour ce genre de numéro. Il a tout de même donné son vote, au grand soulagement du public.

La réaction fut unanime en voyant la révolution! En donnant son vote, Lydia Bouchard a affirmé : « Je pense que plein de gens dans la salle peuvent trembler que vous soyez là. »

Mel Charlot a souligné quant à elle la grande joie qu'ils amènent sur scène. Elle a néanmoins exprimé, sur un ton désolé, qu'ils ont du travail à faire sur l'énergie qu'ils apportent après les routines... Mais contre toute attente, elle a, elle aussi, actionné sa manivelle, offrant aux jeunes danseurs l'opportunité de passer à la prochaine étape.

Lydia a souligné qu'il faudrait fouiller aux archives, mais qu'il sont fort probablement les plus jeunes candidats à obtenir trois feux verts de la part des juges à cette étape.

« Pour atteindre un si haut niveau d'énergie, ça demande beaucoup de pratique! », a souligné l'animatrice, Sarah-Jeanne Labrosse.

Dynamiques et travaillants, les deux danseurs de 11 ans et 13 ans revenaient d'ailleurs d'Angleterre, où ils s'étaient qualifiés septième en compétition mondiale.

« On est jeunes, mais on a notre place dans la révolution », pouvait-on les entendre dire à l'écran, quelques minutes avant leur numéro chorégraphié par Artur Adamski.

Il faudra rester à l'affut de l'avancement de la compétition pour découvrir si une telle affirmation se révélera vraie.

