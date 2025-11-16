Vous ne voudrez pas manquer cet épisode spécial de Pour une fois

Depuis 3 saisons, le talk-show inversé Pour une fois rallie les téléspectateurs devant leur écran, intrigués à l'idée de découvrir les dernières confidences provenant de leurs artistes favoris. Ce concept, où les invités deviennent les intervieweurs de la soirée, fait mouche à tout coup.

Évidemment, on peut le comprendre, des coupures au montage sont nécessaires pour parvenir à conserver le rythme et ne pas alourdir le temps d'écran. C'est dans cette optique que nous avons appris cette semaine (avec joie) que la production du populaire rendez-vous hebdomadaire proposerait prochainement un épisode tout spécial. Dans Pour une fois - Les inédits, nous sommes conviés à 60 minutes de confidences exclusives de la part des artistes qui ont foulé le plateau au fil des épisodes; des moments qui n'ont jamais été diffusés à la télé.

Quels aveux, déclarations et moments attendrissants nous attendent? La réponse le 6 décembre prochain à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.

Ce sera l'occasion pour le public de découvrir à un tempo soutenu des segments inédits, issus du talk-show. D'ici là, un seul épisode original nous attend, samedi prochain, avec pour invité l'animateur Stéphan Bureau. Il sera certainement pertinent d'y voir le populaire intervieweur assis cette fois dans le fauteuil de l'invité.

Rappelons que la dernière convive en date, Marie-Claude Barrette, a profité de son passage sur le plateau pour y faire de touchantes confidences sur le décès de sa mère et son départ abrupt de la chaîne TVA. « Ça m'a choqué », dit-elle. C'est à lire ici.

Puis, mentionnons que l'émission accueillera dès janvier prochain une foule de personnalités prêtes à se confier comme rarement auparavant. Parmi celles qui ont accepté de se prêter au jeu, mentionnons notamment Sophie Thibault et l'influenceur Zoé Duval. Découvrez la liste dans cet article.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, à Télé-Québec.