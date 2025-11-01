Voici les artistes qui participeront à Pour une fois cet hiver

L'une de nos émissions coups de coeur des dernières années? Pour une fois, bien entendu! Ce talk-show unique, qui défie les codes télévisuels avec son approche personnalisée sur les invités qui visitent le plateau, plaît toujours autant, ralliant même de plus en plus de téléspectateurs devant leur écran, curieux de découvrir les diverses facettes de leurs artistes préférés.

Nous sommes donc plus que nombreux à attendre avec impatience chaque nouvel épisode. Alors que la portion automnale de la 3e saison tire à sa fin, la production a commencé à dévoiler certains noms qui seront de la partie cet hiver... et ce sera de haut niveau! À quoi peut-on s'attendre?

Parmi les personnalités qui ont accepté de se prêter au jeu, citons notamment Kim Lévesque-Lizotte, l'animateur Paul Arcand, Josée Deschênes, l'humoriste André Sauvé, Dany Laferrière, la journaliste Sophie Thibault et l'influenceur Zoé Duval. Avec cette distribution, il semble que la production de Pour une fois ait le vif désir de rallier toutes les générations autour du talk-show, avec des invités provenant d'une multitude d'horizons et de médias.

Mentionnons au passage que la saison actuelle se terminera le 28 mars 2026 prochain. À quelles confidences aurons-nous droit d'ici là, pour la suite de cette saison d'ores et déjà riche en moments émouvants?

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec. L'émission fera relâche à compter du 22 novembre et reviendra en ondes le 10 janvier 2026.