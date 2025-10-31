Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Stéphan Bureau sera l'invité de cette populaire émission

L'animateur de Une époque formidable change de siège, le temps d'un soir.

Image de l'article Stéphan Bureau sera l'invité de cette populaire émission
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Télé-Québec dévoile cette semaine les invités du prochain mois pour la populaire émission Pour une fois, et nous découvrons les artistes qui y participeront avec grand bonheur,

Parmi ceux-ci, on retrouve l'animateur d'Une époque formidable, Stéphan Bureau, qui va se prêter au jeu d'être l'invité, pour une rare fois.

Alain Gravel, Guy Nantel, le chef Charles-Antoine Crête et Diane Tell viendront le surprendre pour lui poser des questions. La présence de la chanteuse ne manquera pas de déstabiliser un peu l'invité.

Vous pouvez vous attendre à un échange où s’entremêleront convictions, doutes et passions.

« J’ai toujours pensé que ma vie professionnelle était un prétexte pour financer mes aventures », reconnaîtra Stéphan au fil de la discussion avec Guy Nantel.

C'est le samedi 22 novembre à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec, que sera diffusé cet épisode.

Mais avant cela, voici les invités des premières semaines de novembre :

CHANTAL MACHABÉE (samedi 1er novembre) 

Élizabeth Rancourt, Steve Bégin, Sébastien Delorme et Maïka Desnoyers s’unissent pour surprendre l’une des figures les plus respectées du journalisme sportif : Chantal Machabée. Leadership, authenticité et résilience seront au cœur de cet épisode empreint d’admiration et de vérité.

« Je veux gagner la coupe Stanley avec cette équipe-là. Je ne partirai pas tant qu’on ne l’aura pas gagnée! » exprimera Chantal avec conviction.

SAM BRETON (samedi 8 novembre) 

Pierre Hébert, Micheline Bernard, Anouk Meunier et la gardienne de but professionnelle de hockey Ann-Renée Desbiens mettent à nu la sensibilité et la fougue de Sam Breton. L’humoriste accepte de se livrer avec une bonne dose de rire (évidemment!), mais également avec une très grande franchise.

« Avec ce qui est arrivé à des femmes que j’adore, je me fais un devoir d’intervenir auprès des gars, peu importe l’âge. Ça me touche directement. [...] Je me suis détaché du mot HOMME dans les dernières années. J’ai même eu honte d’être un homme », avouera Sam à Micheline Bernard.

MARIE-CLAUDE BARRETTE (samedi 15 novembre) 

Qu’est-ce qui motive et émeut réellement Marie-Claude Barrette, cette femme qu’on croit si bien connaître? Peut-être à tort, d’ailleurs. Qu’est-ce qui allume celle à qui un médecin a déjà dit : « Ta tête est comme une Porsche, mais ton corps est comme une Lada. » C’est ce qu’explorent Charles Lafortune, Caroline Néron, Jeanick Fournier et David Goudreault.

« À chaque fois que je suis avec toi à la télé, j’oublie un peu qu’on est à la télé faque c’est toujours un peu dangereux! » confiera Charles Lafortune à Marie-Claude, en rigolant.

Samedi 20 h  à Télé-Québec, aussi sur le web et l’appli

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50