Stéphan Bureau sera l'invité de cette populaire émission

Télé-Québec dévoile cette semaine les invités du prochain mois pour la populaire émission Pour une fois, et nous découvrons les artistes qui y participeront avec grand bonheur,

Parmi ceux-ci, on retrouve l'animateur d'Une époque formidable, Stéphan Bureau, qui va se prêter au jeu d'être l'invité, pour une rare fois.

Alain Gravel, Guy Nantel, le chef Charles-Antoine Crête et Diane Tell viendront le surprendre pour lui poser des questions. La présence de la chanteuse ne manquera pas de déstabiliser un peu l'invité.

Vous pouvez vous attendre à un échange où s’entremêleront convictions, doutes et passions.

« J’ai toujours pensé que ma vie professionnelle était un prétexte pour financer mes aventures », reconnaîtra Stéphan au fil de la discussion avec Guy Nantel.

C'est le samedi 22 novembre à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec, que sera diffusé cet épisode.

Mais avant cela, voici les invités des premières semaines de novembre :

CHANTAL MACHABÉE (samedi 1er novembre)

Élizabeth Rancourt, Steve Bégin, Sébastien Delorme et Maïka Desnoyers s’unissent pour surprendre l’une des figures les plus respectées du journalisme sportif : Chantal Machabée. Leadership, authenticité et résilience seront au cœur de cet épisode empreint d’admiration et de vérité.

« Je veux gagner la coupe Stanley avec cette équipe-là. Je ne partirai pas tant qu’on ne l’aura pas gagnée! » exprimera Chantal avec conviction.

SAM BRETON (samedi 8 novembre)

Pierre Hébert, Micheline Bernard, Anouk Meunier et la gardienne de but professionnelle de hockey Ann-Renée Desbiens mettent à nu la sensibilité et la fougue de Sam Breton. L’humoriste accepte de se livrer avec une bonne dose de rire (évidemment!), mais également avec une très grande franchise.

« Avec ce qui est arrivé à des femmes que j’adore, je me fais un devoir d’intervenir auprès des gars, peu importe l’âge. Ça me touche directement. [...] Je me suis détaché du mot HOMME dans les dernières années. J’ai même eu honte d’être un homme », avouera Sam à Micheline Bernard.

MARIE-CLAUDE BARRETTE (samedi 15 novembre)

Qu’est-ce qui motive et émeut réellement Marie-Claude Barrette, cette femme qu’on croit si bien connaître? Peut-être à tort, d’ailleurs. Qu’est-ce qui allume celle à qui un médecin a déjà dit : « Ta tête est comme une Porsche, mais ton corps est comme une Lada. » C’est ce qu’explorent Charles Lafortune, Caroline Néron, Jeanick Fournier et David Goudreault.

« À chaque fois que je suis avec toi à la télé, j’oublie un peu qu’on est à la télé faque c’est toujours un peu dangereux! » confiera Charles Lafortune à Marie-Claude, en rigolant.