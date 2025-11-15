« Ça m'a choqué » : Marie-Claude Barrette aborde sans filtre son départ abrupt de TVA

Ce samedi, ce sera au tour de Marie-Claude Barrette de se prêter au jeu du talk-show Pour une fois. Face à une entrevue qui s'annonce aussi émouvante que riche en confidences, la production a décidé de présenter un court extrait sur les réseaux sociaux.

Interrogée par Caroline Néron sur sa carrière dans les médias, Marie-Claude est revenue sur son départ soudain de la chaîne TVA, en 2023. Pour rappel, l'animatrice a appris en quelques minutes que Deux filles le matin, une émission matinale qu'elle animait depuis 14 ans, ne serait pas renouvelée, et que son contrat avec le diffuseur prenait donc fin.

Une situation que l'animatrice n'a toujours pas digérée, à en croire ses dires :

« Ça fait partie de la vie d'une émission. Toutes les émissions vont prendre fin. Mais de la façon qu'on le fait. Parce qu'il y a une façon de traiter les gens, je trouve. On peut être élégant. Et moi ce que je n'ai pas pris, c'est la façon. On peut pas prendre 10 minutes pour 14 ans de travail chez le même diffuseur. Et c'est là que ça m'a choqué. Je me disais : "Non, c'est pas possible." Et je ne comprenais pas tant que ça la raison non plus. Je me disais c'est aussi une équipe qui perd son emploi. Je me disais ça allait bien, et il y avait beaucoup d'affaires qui se passaient dans ma tête. Je me rappelle, quand je suis sortie, du bureau, quand on m'a annoncé que c'était terminé, il me restait quand même 9 vendredis à revenir à TVA. Il me restait 27 émissions à enregistrer. Et ça a été, à chaque semaine c'était difficile. Mais par contre, quand on tournait les émissions, il n'y avait pas de différence. Et je trouvais que tout le public qui avait été fidèle ne méritait pas un départ abrupt que ça. »

Fort heureusement, Marie-Claude Barrette a su rebondir avec agilité face à cette impasse, et est devenue une personnalité très prisée du monde des balados, avec son émission Ouvre ton jeu, qu'elle diffuse chaque semaine. Quel sera le prochain projet télé de la populaire animatrice?

Quant à Pour une fois, notons que la semaine prochaine, ce sera au tour de Stéphan Bureau d'être l'invité de la soirée à Pour une fois, dans une édition que nous avons d'ores et déjà très hâte de voir!

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.