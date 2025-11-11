Vous ne devinerez jamais la musique qui jouait pendant le tournage de cette scène d'Avant le crash

En marge de la diffusion de la conclusion de l'extraordinaire série Avant le crash, nous nous sommes entretenus avec l'auteur et comédien Éric Bruneau, qui est revenu sur le tournage des scènes bouleversantes diffusées ce lundi, dans lesquelles une adolescente perd la vie.

Pendant cette intéressante conversation, Éric Bruneau nous a confié la pièce musicale qu'il avait choisie pour accompagner tous les comédiennes et comédiens pendant le tournage de la scène clé à l'hôpital, tandis que la jeune femme repose dans le coma. Une scène où il n'y avait pas de paroles, que des larmes, de la tristesse et de la consternation.

Vous ne devinerez jamais la musique qui a aidé les acteurs à tomber directement dans la bonne émotion...

Il s'agit de « Dumbledore's Farewell », une pièce instrumentale issue de la trame sonore de la franchise Harry Potter!

Éric Bruneau précise: « Je n'ai rien inventé, je l'ai volée à Xavier Dolan qui faisait jouer ça pendant le tournage de La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé! »

Il ajoute : « C'est écoeurant! Tu réécouteras la scène avec la musique par-dessus, tu vas voir. »

On vous invite à écouter la pièce ci-dessous.

À propos du tournage de ces derniers moments, il nous disait : « « C'est une journée, c'est un après-midi à l'hôpital, avec les gars aussi. Je me rappelle qu'on mettait de la musique sur le set en le faisant. Il n'y avait pas de dialogue. Donc on mettait de la musique et ça nous permettait d'embarquer direct dedans. Il y avait le mouvement de caméra avec la musique. Je me rappelle, on se retournait et les gens de l'équipe pleuraient. Ils pleuraient quand ils voyaient notre réaction dans le corridor. Ils pleuraient quand Mylène flattait les cheveux de sa fille. »

Lisez notre entrevue complète avec Éric Bruneau concernant la conclusion d'Avant le crash ici.

Les trois saisons d'Avant le crash sont disponibles en rattrapage sur l'Extra d'ICI Tou.tv.