Vous ferez bientôt la connaissance de ce personnage dans Sur le fil

Depuis le début de la saison automnale, la série Sur le fil fait vivre toutes les émotions aux téléspectatrices et téléspectateurs, qui ont craqué pour cette nouveauté signée Pascale Renaud-Hébert. En mettant la lumière sur les visages de l'itinérance, l'autrice fait oeuvre utile en sensibilisant, tout en nous offrant un divertissement de grande qualité où nos actrices et acteurs peuvent briller.

Dans les dernières semaines, nous avons fait la rencontre des parents de Martin (Mickaël Gouin), alors que leur fils faisait appel à leur clémence pour lui offrir le gite ainsi qu'à ses deux fils. Cela a donné lieu à des scènes crève-coeur, magnifiquement jouées par tous les artistes impliqués.

Vers la mi-saison, vous ferez la rencontre d'un nouveau personnage, par le biais d'une scène de flashback au Centre Lavoie. Au moment des faits, le personnel du Centre n'était pas tout à fait le même. C'est le comédien Mathieu Dufresne (voir sa photo ici), que vous avez déjà pu voir dans de nombreux projets télévisés, plus récemment dans Prescott et Libre dès maintenant, qui l'interprètera.

On le verra interagir avec Nathalie (Céline Bonnier) et d'autres employés du Centre. Sans trop en dire, le parcours de ce personnage a aussi un lien avec un autre usager de l'établissement, que vous avez rencontré depuis le début de la saison. Dans toute cette histoire humaine, le passé est le reflet du présent.

Comme c'est souvent le cas dans cette série, ce personnage est inspiré d'une histoire vraie, racontée à l'autrice Pascale Renaud-Hébert par sa mère, Marie-Claude Renaud, qui oeuvre dans le milieu communautaire depuis plusieurs années, comme nous le confirme l'interprète.

Je pense que c'est un sujet dont il fallait parler. Je pense que Pascale a fait un truc merveilleux en en parlant avec beaucoup de sensibilité.

Mathieu Dufresne se réjouit d'avoir pu travailler sur un aussi beau plateau : « Je connaissais Sébastien Gagné, le réalisateur. J'avais fait Lâcher prise pas un gros rôle, un plus petit rôle avec lui, il y a très longtemps. C'est un gars que j'adore. C'est une série qui a quand même un bon budget. On prend le temps de faire les choses. Ils savent que la plupart des personnages, ce sont des rôles difficiles. Ils prennent le temps. »

C'était merveilleux. On a eu le wrap party il y a trois semaines. Tout le monde est bien content de la réception des gens.

La série sur le fil se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv. À noter que la série fera relâche ce lundi 5 octobre pour la tenue des élections provinciales.

Quant à Mathieu Dufresne, vous pourrez le voir dans la prochaine année dans les séries Même pas morte, Bête noire saison 4, Libre dès maintenant saison 3, Charlotte sous surveillance et la suite de Prescott, notamment.