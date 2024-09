Vous découvrirez Christian Bégin sous un nouveau jour dans ce projet

Croisé sur le tapis rouge du Gala des Gémeaux, l'animateur et producteur Jean-Philippe Dion a bien voulu nous parler du tournage de L'effet Lara, une émission spéciale que nous pourrons voir en 2025 à TVA.

Dans ce nouveau concept, cinq artistes se sont envolés vers la Sicile pour aller à la rencontre de la star internationale Lara Fabian et apprendre, à ses côtés, à se connaître par le chant. C'est ainsi que Mélissa Bédard, Ève Côté, Nathalie Simard, Alex Nevsky et Christian Bégin ont pu vivre une aventure extraordinaire.

Le making of de cette émission est du bonbon!

C'est la phrase que nous a lancé d'emblée le producteur Jean-Philippe Dion avant d'ajouter : « Pendant le tournage, chaque fois, je me disait "Oh mon Dieu, tout ce qu'on est en train de vivre"... On était à l'autre bout du monde, dans une chaleur accablante. Il pleuvait, tout le monde n'arrêtait pas de nous dire "En Sicile, en septembre, il ne pleut jamais!" Il y avait des immenses averses à peu près chaque jour. On devait changer nos plans. Si vous croisez les cinq invités, faites-leur parler des cours, des ateliers qu'ils ont vécus, parce qu'ils ont vécu des choses qui n'ont aucun bon sens. Des profs, des sommités mondiales qui ont reprogrammé leur cerveau pour réussir à chanter différemment. »

On a vraiment vécu des moments incroyables.

Il poursuit : « C'est le fun, parce qu'on va voir leur évolution. C'était ça ma crainte, de me dire à quel point on va entendre le changement dans la voix de quelqu'un en l'espace de quelques jours. Je dirais maintenant qu'en l'espace de deux minutes, on entend le changement. Même eux, on les voit réaliser. Christian Bégin a dit "C'est la première fois de ma vie que j'entends ma vraie voix chantée". »

En conclusion, il indique : « Christian Bégin avait fait une tournée Frank Sinatra il y a plusieurs années, mais là vraiment, il trouve sa voix. On aurait pu faire ça pendant six mois, et on aurait continué à se perfectionner. Ils sont tous partis de là avec un bagage qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur carrière. Même Alex Nevsky, c'est incroyable ce par quoi il va passer dans cette saison-là.»

C'est maintenant avec une impatience non dissimulée que nous attendons de voir cette proposition de Productions Déferlantes et TVA, L'effet Lara, présentée cet hiver.