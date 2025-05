Entrevue : Vos comédiens chouchous reviendront-ils tous dans STAT? Jean-Nicolas Verreault se prononce

La quotidienne STAT a pris fin dans un grand boom, alors que l'hôpital Saint-Vincent a été frappé par une violente attaque. En parallèle, la plupart des médecins avaient donné leur démission à Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), pour protester contre son type de gestion.

En septembre, la série fera un retour en format hebdomadaire (un épisode de 60 minutes par semaine), ce qui soulève une question pour le moins populaire en ce moment : les comédiens principaux de la série reviendront-ils tous cet automne?

Croisé sur le tapis rouge de la première médiatique du spectacle Luzia du Cirque du soleil, le comédien Jean-Nicolas Verreault, l'interprète de Gabriel Lemaire, qui était d'ailleurs accompagné de sa famille, a bien voulu nous donner quelques informations en ce sens. Évidemment, l'autrice de STAT n'a pas encore fourni les nouveaux textes, pour le tournage qui doit débuter en juillet.

Le comédien nous dit toutefois : « Il y a un peu ça qu'on aime avec STAT et Marie-Andrée Labbé. Elle nous dit des fois des grosses lignes, puis un moment donné, pouf! On est aussi surpris que les spectateurs. Puis je dois avouer que moi, j'aime beaucoup ça! »

À savoir si les comédiens principaux de la série seront tous de retour, Jean-Nicolas se prononce en ce sens : « Ça, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais j'ai l'impression que ceux qui sont là, sont là pour être là. »

Il nous confirme en outre que Gabriel Lemaire sera de retour. Nous avions aussi eu le même son de cloche de Stéphane Rousseau lors de son plus récent passage à Véronique et les fantastiques sur les ondes de Rouge FM.

Ce sont donc des informations précieuses pour celles et ceux qui craignaient que la distribution soit moins garnie à l'automne.

D'ici là, vous pouvez découvrir la nouvelle proposition mettant en vedette Jean-Nicolas Verreault, Aller simple : La téléréalité, disponible dès maintenant sur CRAVE. Les comédiens Jean-Nicolas Verreault et Samian reprennent les traits de leurs personnages respectifs d’Aller simple, la fiction, pour guider les invités dans cette compétition, où de parfaits inconnus doivent dissimuler leur plus grand secret à leurs adversaires pour tenter de remporter un grand prix allant jusqu’à 50 000 $. Et c'est TRÈS bon! Nos impressions sur cette nouveauté ici.