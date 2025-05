Aller simple la téléréalité : Une autre proposition fascinante à mettre à votre horaire

Dans un printemps télévisuel déjà sous le signe de la téléréalité, voilà que les adeptes ont désormais accès à une proposition supplémentaire, qui ne manque pas de mordant! À compter de cette semaine, la plateforme CRAVE propose Aller simple : La téléréalité, un jeu inspiré de la série de fiction du même nom.

Dans ce concept, dix étrangers se retrouvent dans un chalet, isolé du reste du monde. Chacun d'eux porte un secret, qu'il devra férocement garder, pour tenter de remporter un grand prix allant jusqu’à 50 000 $. Au fil des épisodes et au gré de défis de groupe et individuels, les invités tenteront de remporter le privilège de devenir le meurtrier pour « assassiner » secrètement un visiteur du chalet tout en essayant de déceler quels secrets cachent les autres participants. Ceux-ci devront user de subtilité, de ruse, d’astuce et de différents stratagèmes pour berner leurs adversaires dans cette nouvelle téléréalité où les secrets de chacun sont une question de vie… ou de mort!

C'est dans ce contexte que l'on retrouve Jean-Nicolas Verreault et Samian, qui campent de nouveau leurs personnages de Thomas Rouclair et Éli Mandokan, qu'on avait pu voir dans la première saison de la fiction Aller Simple. Les deux y interprétaient des policiers : l'un confiné dans un fauteuil roulant, après un accident de travail, et l'autre impliqué dans un huis clos sordide. Cette fois, ce sont les deux hommes qui tirent toutes les ficelles du jeu. De son poste de commandement, Jean-Nicolas Verreault épie sur des caméras tous les mouvements des invités et communique avec eux, la plupart du temps, par interphone. Samian est quant à lui responsable du bon déroulement des épreuves et interagit avec les candidats en personne.

Si Jean-Nicolas Verreault s'acquitte solennellement de son mandat et qu'on aimerait le voir plus souvent à l'écran, Samian manque sans doute un peu d'attitude, si on le compare par exemple à une Karine Vanasse dans Les Traîtres. On aurait aimé le voir plus autoritaire, narquois, voire acerbe envers les condamnés.

Pour leur part, les dix participants ont été choisis avec soin, alors qu'ils portent tous un mystère étonnant. En ce sens, l'intérêt des différents secrets nous apparait pour le moins inégal. D'un côté, il y a des histoires de vie abracadabrante, comme d'avoir passé 19 ans dans une secte, d'avoir été témoin d'une double tentative de meurtre dans sa famille ou d'avoir passé 4 ans en prison, tandis que de l'autre, il y a des secrets anecdotiques qui manquent de piquant comme d'être dans un trouple. Aux dix vrais secrets, la production a ajouté cinq faux secrets qui mélangeront d'autant plus les cartes.

Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que les invités seront confrontés à leurs propres préjugés et jugements dans leur tentative d'associer les secrets aux bonnes personnes. Véritable microcosme de la société, le jeu les place face à certains a priori en leur demandant de deviner, par exemple, le salaire ou le quotient intellectuel de tous les invités. Les résultats ne sont évidemment pas toujours ce que l'on pourrait croire au premier abord et c'est là que cette proposition télévisuelle en devient déroutante, confrontante, autant pour les joueurs que pour les téléspectateurs. Plus le jeu avance, plus la tension monte, d'autant plus que chaque soir, un joueur sera « assassiné » en étant envoyé à la potence! Un moment toujours fascinant pour les téléspectateurs, surtout que les joueurs peuvent revenir d'entre les morts s'ils sont assez perspicaces.

La production a su recruter les bonnes personnes, des personnalités fortes, sociables, stratégiques et intrigantes. Certains se pensent plus fins qu'ils ne le sont en réalité, tandis que d'autres sont assez clairvoyants et mènent le jeu. Mais ne gagne pas qui veut dans Aller simple : La téléréalité, parce que le déroulement s'avère assez imprévisible, contrairement à d'autres jeux. Au terme des trois premiers épisodes, déjà offerts sur CRAVE, on veut absolument voir ce qui va arriver dans la suite. Une proposition à ajouter à votre horaire!

Voyez nos photos du lancement de la téléréalité ci-dessous, auquel assistaient plusieurs personnalités connues en téléréalité au Québec!

Aller simple : La téléréalité est une idée originale de Nicolas Lemay, produite par Sphère Média en collaboration avec Bell Média. Les huit épisodes d'une heure sont réalisés par Guillaume St-Arnaud Maude Sabbagh et David Emond-Ferrat. Le format de l'émission a été vendu à Fremantle afin d'être reproduit dans d'autres marchés à l'international.

Les trois premiers épisodes sont disponibles sur Crave depuis le 7 mai, puis deux épisodes seront déposés chaque semaine. La finale est prévue le 28 mai sur la plateforme.

La première saison d'Aller simple est offerte gratuitement sur noovo.ca dès le 14 mai. Les deux saisons de la série sont toujours disponibles sur Crave.