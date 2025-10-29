Voici quel est le restaurant de Davide Bazzali de Quel talent!

Mardi, nous avons assisté aux repêchages de Rachid Badouri et d'Anne Dorval à Quel talent!

Rachid avait choisi le mentaliste Edward Gebrael alors qu'Anne a décidé de donner une deuxième chance au chef ténor Davide Bazzali.

Bien que ce soit finalement Edward qui a été sélectionné pour passer à la prochaine étape, Davide en a mis plein la vue au public et aux juges en cuisinant des gnocchis tout en chantant « 'O sole mio ».

Si, comme nous, voir Davide préparer ses pâtes vous a donné envie de déguster sa cuisine italienne, nous vous invitons à visiter son restaurant Il Bazzali, situé au 285 Rue Beaubien E, à Montréal. Consultez son menu appétissant ici.

Comme à Quel talent!, Davide chante dans son restaurant. Voyez un exemple au bas de l'article.

Précisons que Natalie Choquette était la mentore de Davide mardi et on peut dire qu'il s'agissait du meilleur choix possible puisque la chanteuse soprano a déjà expérimenté l'univers de Got Talent. En effet, elle a fait un numéro mémorable à Britain's Got Talent en 2024. Voyez-le ici.