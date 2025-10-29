Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Voici quel est le restaurant de Davide Bazzali de Quel talent!

Le menu donne faim!

Quel talent!
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mardi, nous avons assisté aux repêchages de Rachid Badouri et d'Anne Dorval à Quel talent!

Rachid avait choisi le mentaliste Edward Gebrael alors qu'Anne a décidé de donner une deuxième chance au chef ténor Davide Bazzali.

Bien que ce soit finalement Edward qui a été sélectionné pour passer à la prochaine étape, Davide en a mis plein la vue au public et aux juges en cuisinant des gnocchis tout en chantant « 'O sole mio ».

Si, comme nous, voir Davide préparer ses pâtes vous a donné envie de déguster sa cuisine italienne, nous vous invitons à visiter son restaurant Il Bazzali, situé au 285 Rue Beaubien E, à Montréal. Consultez son menu appétissant ici.

Comme à Quel talent!, Davide chante dans son restaurant. Voyez un exemple au bas de l'article.

Précisons que Natalie Choquette était la mentore de Davide mardi et on peut dire qu'il s'agissait du meilleur choix possible puisque la chanteuse soprano a déjà expérimenté l'univers de Got Talent. En effet, elle a fait un numéro mémorable à Britain's Got Talent en 2024. Voyez-le ici.

Mentionné dans cet article

Quel talent!
Quel talent!
2024 - Aujourd'hui
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50