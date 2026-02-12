Voici quand vous pourrez voir la nouvelle série de Martin Matte

C'est au mois de mai, plus précisément le 1er mai, que vous pourrez enfin découvrir le nouveau projet de fiction de Martin Matte, après Les beaux malaises.

Dans Vitrerie Joyal, le comédien et scénariste fait un retour dans sa propre histoire, en transportant les téléspectateurs au cœur du Québec des années 90, une période charnière où la province oscillait entre tradition et modernité. À travers le destin d'un entrepreneur québécois de première génération, parti de rien pour bâtir une entreprise prospère, toute une époque se dévoile, entre ambition, espoir et désillusion.

Alors que Martin Matte incarnera son propre père à l'écran, c'est Pier-Luc Funk qui a hérité du rôle de Martin Matte, rebaptisé Philippe Joyal pour l'occasion.

À leurs côtés, on retrouvera plusieurs visages très connus, dont Pierre-Yves Roy-Desmarais, Marilyse Bourke, Florence Longpré, Guillaume Cyr, François Chénier, Steve Laplante, Rémi-Pierre Paquin, Sam Breton et Marcel Leboeuf. Du gros calibre, n'est-ce pas?

En outre, cette nouvelle série sera présentée en première mondiale à la soirée de clôture du Festival Séries Mania en France, un beau gage de succès.

« Je suis profondément touché et fier que Vitrerie Joyal fasse partie de la sélection de Séries Mania. C’est une grande reconnaissance pour une série qui m’est très personnelle, portée par une équipe tellement talentueuse! Très hâte que le public puisse la découvrir dès le 1er mai, sur Prime Video » , indique Martin Matte.

Entièrement tournée à Montréal, Vitrerie Joyal a mobilisé une équipe de plus de 150 professionnels du cinéma et de la télévision québécois. La série est écrite par Martin Matte en collaboration avec François Avard et coproduite par Encore Télévision et Matte TV pour Amazon MGM Studios.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir cette nouvelle proposition?

Prime Video lancera Vitrerie Joyal le 1er mai.