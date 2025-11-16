Voici quand vous pourrez retrouver Marie-Ève Janvier à la télé

Il y a quelques semaines, Marie-Ève Janvier annonçait qu'elle mettait sur la glace tous ses engagements professionnels et qu'elle quittait les réseaux sociaux, pour une durée indéterminée.

Nous aurons cependant le grand bonheur de la retrouver pour un épisode spécial issu d'une captation télévisée du spectacle d'humour issu des Grands Bien-Cuits ComédiHa!, et qui sera diffusé en janvier prochain sur la plateforme illico+. En août dernier, Marie-Ève avait effectivement animé de main de maître une soirée dédiée à roaster Garou, avec plusieurs invités tous plus divertissants les uns que les autres.

Dans la bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux, on y entend d'ailleurs la principale intéressée lancer la missive suivante :

« Quand l'argent te sort par les oreilles, tu serais ben niaiseux de les faire rapetisser! »

Une réplique croustillante qui a tout de suite fait mouche auprès du principal intéressé. Ainsi, autant dire que ça promet d'être décapant à souhait! Parmi les convives qui se feront une joie de réduire en miettes l'estime de Garou (avec amour, bien entendu), citons Mathieu Dufour, Ludovick Bourgeois, Emily Bégin et Roch Voisine.

Le Grand Bien-Cuit de Garou, avec Marie-Ève Janvier à l'animation, sera présenté sur la plateforme illico+ le 12 février 2026 prochain. D'ici là, nous continuons à transmettre nos meilleures pensées à l'animatrice, qu'on souhaite retrouver en pleine forme, quand elle sera prête.

Le mois précédent, ce sera au tour de Guillaume Pineault d'être le chef de cérémonie d'une soirée rendant un « hommage » incisif à Marina Orsini. Pour l'aider, il sera épaulé par de gros noms du milieu culturel d'ici, à savoir Billy Tellier, Maxim Martin, Debbie Lynch-White et Michel Charette. Nous étions sur place au moment de l'enregistrement et voici ce que nous en avons pensé. Cette édition-ci sera présentée dès le 15 janvier 2026.

Mentionnons au passage que les deux autres épisodes de la saison sont, quant à eux, dédiés à Patrice L'Écuyer et Gildor Roy. C'est à voir ici.