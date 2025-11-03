Voici quand vous pourrez renouer avec le comédien Robert Brouillette au petit écran

C'est à compter du 18 novembre prochain que vous pourrez renouer avec le comédien Robert Brouillette (voir sa photo ici), qui s'est fait connaître et aimer du grand public grâce à son interprétation irrésistible du vétérinaire Louis Martineau dans 4 et demi.

En effet, celui-ci fait un retour au petit écran, après quelques années d'absence, ce qui nous réjouit particulièrement. Par contre, ne vous attendez pas à un personnage gentil comme dans 4 et demi, nous sommes à mille lieues de là. Sa photo en entête en témoigne.

Celui-ci viendra interpréter un suspect dans l'affaire du vol des berceaux dans Alertes. On se souviendra qu'une enfant a été enlevée sous les yeux de son père il y a deux semaines, après une retraite de yoga où celui-ci se faisait intimider en raison de son orientation sexuelle. Depuis, la tristesse submerge cette famille, au sein de laquelle il semble pourtant y avoir quelques secrets.

Ce suspect en question en est un qui va donner du fil à retordre aux membres de l'Escouade Cerbère, un homme colérique, narquois et même violent. Est-il le coupable dans cette affaire?

Même au 18 novembre, nous n'aurons pas encore toutes les réponses de cette enquête aux ramifications multiples.

C'est à voir sur les ondes de TVA les mardis à 20 h.