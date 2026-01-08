Voici quand vous pourrez découvrir l'identité du nouvel animateur du Tricheur

On apprenait il y a quelques mois que Guy Jodoin avait décidé de tirer sa révérence de l'émission Le tricheur, après plusieurs années à l'animation. Depuis, tout le monde se demande qui sera son digne successeur.

C'est lundi prochain, 12 janvier, que nous pourrons découvrir l'identité du nouvel animateur ou de la nouvelle animatrice.

C'est nul autre que Jean-Philippe Dion qui lui rendra visite dans le cadre de l'émission Sucré givré, la version hivernale de Sucré salé, pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Quelles sont vos meilleures hypothèses?

C'est à ne pas manquer ce lundi, 19 h 30, sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Voici ce que vous pourrez voir la semaine prochaine à Sucré Givré :

Lundi 12 janvier

Jean-Philippe dévoile qui remplacera Guy Jodoin à l'animation du Tricheur. Il surprend cette personnalité pour lui annoncer la bonne nouvelle! Chloée Deblois répond aux questions piquantes d'Étienne te ramène et Sabrina discute avec Maude Guérin de son rôle bouleversant dans Indéfendable.

Mardi 13 janvier

Guy Jodoin passe le flambeau à la personne qui le succèdera à l'animation du Tricheur. Jean-Philippe rencontre les Kretz, les stars françaises de l'immobilier. Guillaume Pineault répond aux questions du public et Mia surprend en chanson le nouveau maître de Révolution, Vincent Noiseux.

Mercredi 14 janvier

La chanteuse française Zaz s'ouvre à Jean-Philippe sur son parcours tumultueux. Chantal Fontaine explique à ses petits-enfants ce que sont Les Boys et qui de Sabrina ou du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, vend le mieux notre culture!