Après une première saison très appréciée des téléspectateurs, Si on s'aimait encore revient pour une seconde mouture au printemps 2024.

Celle-ci sera de retour le 29 avril prochain. La série sera diffusée du lundi au jeudi à 19 h.

Dans le communiqué de presse, on peut lire ceci : Cette saison 2 sera marquée par des sujets profonds, mais universels. Nous serons témoins d'une réelle évolution chez les couples qui se livrent, plus que jamais, en toute humilité. Ce qui retient l'attention, c'est la grande sincérité dont ils font preuve afin de tendre vers une vie de couple épanouie. Ils auront des parcours complètement différents, mais chose certaine, tous les couples nous touchent droit au coeur parce qu'au fin leur plus grand souhait est de s'aimer encore.

Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge seront de retour en tant que commentateurs des situations vécues par les couples.

Emily nous disait d'ailleurs ceci à propos de cette nouvelle saison récemment.

Elle nous révélait également quel sera l'enjeu vécu par l'un des couples cette saison. Découvrez-le ici. Vraiment, il n'y a pas de tabous à Si on s'aimait encore!