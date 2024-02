Si on s'aimait encore : l'infidélité au coeur du premier épisode

« C’est toujours des saisons coup de poing. », disait l'animatrice et chanteuse Émily Bégin au propos de Si on s'aimait encore. « À chaque fois, on évolue dans ces saisons-là, on se retrouve, on se questionne, on évolue avec notre couple et individuellement. Elle ne passera pas inaperçue ». D'ailleurs, nous apprenions quelques changements qui concerneront la seconde saison. Nous vous les dévoilions dans cet article.

En entrevue avec l'équipe de Showbizz.net, Émily confiait de quelle nature sont les problèmes des premiers candidats de cette nouvelle mouture qui tenteront de régler leurs différends et améliorer leur relation. « Le premier couple, c’est poignant. Ils ont vécu quelque chose... son mari l’a trompé. »

C’est quelque chose, ce qu’elle vit. Les femmes, comme les hommes, qui ont vécu ça, c’est sûr qu’ils vont se retrouver.

Ça prend du courage pour faire face à ces zizanies, dans un mariage. Encore plus de le faire devant la caméra et le Québec en entier dans le cadre d'une émission. Mais le fait qu'ils aillent chercher de l'aide peut non seulement les aider à consolider leurs propres démêlés, mais également contribuer à outiller une foule de personnes à la maison. « Pour les gens qui n’ont pas eu accès à une Louise [Sigouin] ou à une psy, une thérapeute ou peu importe, on évolue avec eux », disait l'animatrice.

Celle qui commente l'émission aux côtés de son conjoint Guillaume Lemay-Thivierge nous disait : « il y a des couples qui vivent une difficulté, juste [parce que] ils sont entrés dans des 'patterns' de vieux couples. »

Je pense à mes parents, je pense à des gens un peu plus vieux, des fois, ce ne sont pas de gros drames, mais c’est juste que tu rentres dans un rythme, tu aimes, mais c’est juste d’ajouter un peu d’artifices, un peu de confettis.

Comme quoi, si plusieurs drames qui seront présentés sont intéressants, ces situations classiques de désunion et de routine, tout autant pertinentes, seront bel et bien dépeintes dans les épisodes.

Aura-t-on droit à plus de scènes en pyjama de la part du couple d'animateurs cette année? Rappelons-nous que, contrairement à dans Si on s'aimait, où ils sont installés au salon, leur décor dans cette télé-réalité se resserre à un lieu un peu plus intime, soit la chambre à coucher.

