Voici quand seront diffusées les finales de mi-saison de STAT et Indéfendable

Les finales de saison ou de mi-saison de nos émissions préférées arrivent à grands pas.

Heureusement, STAT et Indéfendable sont parmi les dernières séries à qui nous devrons faire des au revoir pour le temps des fêtes.

C'est le 12 décembre prochain, donc dans six semaines et demie, que le personnel de Saint-Vincent et les employés du Cabinet Lapointe-MacDonald s'absenteront pour un mois de nos écrans.

Difficile, à ce moment-ci, de prédire ce que les auteurs nous réservent pour ces deux finales, qui nous laissent généralement sur un suspense intenable.

On se souviendra que, l'an dernier, Inès (Nour Belkhiria) avait été kidnappée puis séquestrée dans Indéfendable. À la fin de 2023, nous ne savions pas qui l'avait enlevée.

Puis, du côté de STAT, Éric (Stéphane Rousseau) s'envolait en avion avec Emmanuelle (Suzanne Clément) afin de recevoir un traitement expérimental de l'armée pour l'aider à soigner une contamination à la ricine. La survie du préposé aux bénéficiaires était en jeu.

Nous nous attendons à être tout aussi fascinés que l'an passé par les revirements des intrigues de nos quotidiennes chouchous. À suivre!

STAT et Indéfendable s'affrontent du lundi au jeudi à 19 h du côté d'ICI Télé et de TVA.