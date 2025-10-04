Voici quand sera diffusée la finale de Quel talent!

Après avoir ébloui tout le Québec de leur talent cet automne, lors des auditions, les candidats de Quel talent! encore dans la course devront sous peu se mesurer les uns aux autres, afin d'avancer le plus loin possible dans la compétition. Le but? Impressionner les juges et, ultimement, le public, qui couronnera l'un d'eux en le graciant des 100 000$ promis.

Cette finale, qui s'annonce déjà impressionnante, sera disputée le lundi 10 novembre prochain. Il ne reste donc qu'un mois et quelques jours avant de connaître le nouvel artiste favori des téléspectateurs.

D'ici là, les 4 prochains épisodes seront dédiés aux dernières auditions de la saison. Qui seront les derniers artistes à entrer dans la compétition? Puis, dès l'épisode du 13 octobre, les juges procéderont aux réévaluations. Dans cette étape cruciale de l'émission, des talents montent sur la scène et un seul est choisi par les juges, pour passer aux quarts de finale. Les autres présentent un autre numéro et l'un d'eux est sélectionné pour la partie suivante de la compétition.

Les artistes choisis pour les quarts de finale doivent ensuite prouver qu'ils méritent de se rendre aux demies-finales, alors qu'ils sont rejoints par ceux ayant reçu un golden buzzer lors des auditions. Enfin, les finalistes prennent part à la finale pour couronner l'un d'eux.

Qui réussira à remporter les honneurs et le coeur du public? Rappelons que l'an dernier, c'est la troupe de danse Stardust qui était repartie gagnante de la première saison de l'adaptation québécoise. Une panne majeure avait d'ailleurs assombri les festivités...

Cette 2e saison a d'ailleurs d'ores et déjà vu naître de vrais phénomènes sur le plateau et sur les réseaux sociaux, à commencer par la fille d'une populaire chanteuse, qui a fait sensation lors de son audition. Les détails ici. À l'inverse, découvrez dans cet article le numéro qui a été rejeté le plus rapidement.