Voici quand sera diffusée la finale de la 2e saison des Traîtres

La 2e saison des Traîtres est diffusée depuis plusieurs semaines que déjà, le spectre d'une finale explosive se dessine. Et pour cause, les joueurs de cette énième cuvée sont plus décidés que jamais à mentir, trahir et jouer pour se faufiler jusqu'à la toute fin du jeu, quitte à écorcher les autres candidats encore dans la course.

La production, bien consciente de l'affection du public envers le concept de la téléréalité tropicale, n'hésite plus à proposer aux candidats des entorses aux règles du jeu, ce qui ne manque pas de nous plaire et, en contrepartie, déstabiliser les joueurs. Ainsi, c'est le lundi 2 juin 2025 que nous pourrons assister à la victoire des fidèles ou des traîtres.

Pour rappel, si les fidèles remportent le jeu, le montant est réparti entre eux. À l'inverse, si c'est un traître qui l'emporte, celui-ci s'empare de tout le magot récolté au fil des semaines, sans partager.

Pour l'heure, les pronostics concernant l'entité gagnante de la saison ne sont pas tout à fait définis. Cependant, les téléspectateurs sont plusieurs à remarquer que les deux traîtres encore dans le jeu, Annick et Marilyn, s'en tirent plutôt bien, elles qui ne manquent pas de braquer les projecteurs sur les autres fidèles. Il sera donc intéressant de voir comment les choses se dérouleront au cours des 4 épisodes restants.

Par ailleurs, les fans de l'émission à suspense seront ravis d'apprendre qu'une 3e saison sera diffusée l'an prochain, toujours avec Karine Vanasse à l'animation. Gageons que celle-ci, en tant qu'hôtesse du manoir, saura de nouveau gratifier ses convives de sublimes tenues toutes plus étonnantes les unes que les autres!

Mentionnons au passage que l'une des joueuses de cette seconde édition du jeu télévisé, Audrey, est la cible de plusieurs moqueries plutôt virulentes sur les réseaux sociaux. Celle-ci a récemment pris le temps de répondre, dans un texte qu'on vous invite à découvrir ici.

Les traîtres est diffusé le lundi à 20 h, sur les ondes de Noovo.