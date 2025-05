Cette saison, le jeu-réalité Les traîtres nous fait passer par toute la gamme des émotions, alors que le jeu des candidats encore dans l'aventure est plus acéré que jamais.

De ce nombre figure Audrey Morissette, qui a fait ses armes télévisuelles l'an dernier, en s'auto-proclamant « la vilaine de Survivor Québec ». Il faut dire que celle-ci ne mâche pas ses mots envers les autres concurrents du jeu, alors que les fidèles doivent révéler au grand jour la véritable identité des traîtres

Son style de jeu bien à elle est cependant la cible de plusieurs critiques et remarques. En réponse à un article de La Presse paru ce matin, Audrey a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux, dénonçant un double standard en défaveur des femmes. Elle déclare, en pesant chacun de ses mots :

« En me décrivant comme « aboyante » ou « exaspérante », tout en reconnaissant que je suis un personnage central et captivant, on illustre un biais persistant: les femmes qui prennent de la place sont souvent perçues comme excessives ou agaçantes, alors que des comportements similaires chez les hommes sont plus souvent valorisés et vus comme du leadership, de l’assurance et de la stratégie. D’ailleurs, l’expression de Mike qui me qualifie de « petit général des bécosses » est révélatrice. C’est à la fois moqueur et réducteur. On tolère le pouvoir féminin seulement s’il est désamorcé par le ridicule, ou ramené à quelque chose de « petit », d’inoffensif. »

Puis, elle précise :

« La réalité? Je ne prends pas trop de place, je prends la place qu’on n’ose pas toujours laisser aux femmes. Et c’est pour ça qu’on me regarde, qu’on en parle et qu’on s’en souviendra. »

En répondant ainsi à ses détracteurs, Audrey fait écho à un phénomène pour le moins déplorable, auquel on assiste malheureusement bien trop souvent à la télé. Vivement le jour où les femmes comme les hommes y seront perçus égaux.

La téléréalité Les traîtres est diffusée les lundis à 20 h, sur Noovo.