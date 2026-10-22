Voici quand se terminera l'intrigue en cours d'Alertes

La semaine prochaine, dans Alertes, un revirement de situation pendant l'infiltration de Lily-Rose (Mylène St-Sauveur) mettra la vie de celle-ci en danger. L'affrontement final entre l'escouade Cerbère et les Messagers laissera de profondes cicatrices.

Ainsi, c'est la semaine prochaine, le mardi 27 octobre, que se conclura cette enquête qui s'est étalée sur deux mois.

Dès le 3 novembre, les enquêteurs de Cerbère se mobiliseront pour élucider le meurtre par balle de deux adolescents, retrouvés enlacés dans une ruelle. Voyez deux images de cette nouvelle intrigue ci-dessous.

Aussi, le conflit entre Stéphanie (Sophie Prégent) et Valérie (Julie Ringuette) prendra une ampleur qui surprendra Lamontagne (Benoit McGinnis).

Selon le résumé officiel de l'épisode, Stéphanie amènera également une nouvelle alliée au QG pour la présenter à Lamontagne, mais la rencontre ne se fera pas sans heurts.

Puis, Armelle (Pascale Renaud-Hébert), la mère biologique de la petite Stella (Simone Bellemare-Ledoux), demandera à Lily-Rose et Renaud (Frédéric Pierre) de venir la voir en prison. Est-ce que les deux policiers adopteront enfin l'enfant?

Alertes se poursuit les mardis soirs à 20 h sur TVA.