Voici quand prendra fin la première saison de Sur le fil

Cette saison, la chaîne ICI Télé a gâté les téléspectateurs en leur offrant une nouvelle série percutante, traitant d'un sujet rude d'actualité, l'itinérance. Dans Sur le fil, Céline Bonnier effectue un solide retour au jeu dans le rôle de la directrice du centre Lavoie, qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance.

À chaque épisode, nous faisons la rencontre de nouveaux personnages aux histoires troublantes, qui trouvent son inspiration dans l'actualité. Ce lundi, le centre se verra fortement perturbé, puisque Joseph (incarné par Hamidou Savadogo) est porté disparu. Alice et Gabriel, respectivement interprétés par Valérie Tellos et Antoine Olivier Pilon, retrouveront leur complicité, nous promet-on.

Tous ces récits convergeront bientôt dans la finale de la première saison de la série, qui s'annonce aussi exaltante qu'émouvante. Et cette finale, quand est-elle prévue? La grille de programmation automnale de Radio-Canada, de même que le nombre d'épisodes prévus cette saison - 12 - nous permet de comprendre que la finale sera présentée le 7 décembre prochain.

Bien que ni la production ni la chaîne n'aient encore statué quant au sort réservé à la série de l'autrice Pascale Renaud-Hébert, une récente entrevue avec la principale intéressée nous permet de comprendre que nous pouvons nous attendre à plus d'épisodes dans le futur. C'est à lire ici.

Nous sommes certains qu'avec la plume de l'équipe derrière le projet, l'avenir est radieux pour les personnages de la série!

La série Sur le fil est diffusée le lundi à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.