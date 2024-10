Voici quand Géraldine Lamarche reviendra à Salut Bonjour

Cela faisait un petit moment que la présentatrice météo Géraldine Lamarche s'était absentée de Salut Bonjour.

Mercredi, nous avons appris pourquoi. Celle-ci a partagé un message puissant sur ses réseaux sociaux, expliquant qu'elle avait été victime de violence conjugale et avait entamé des procédures judiciaires. Plus de détails ici.

Jeudi, Géraldine était dans les studios de Salut Bonjour avec Ève-Marie Lortie et une personne qui a été très importante dans son processus, Ingrid Falaise.

« Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir prendre la parole de vive voix pour la première fois ici ce matin », a d'abord déclaré la jeune femme.

L'entretien entre ces trois femmes était très inspirant, émouvant.

Encore fragile, la chroniqueuse a versé quelques larmes en parlant des aveux qui avaient été prononcés en cour par l'accusé. « C'est immense, parce que j'ai été invalidée tout au long de cette histoire d'amour et même après. On m'a sali. On a contrôlé mon image. [...] Juste cette part d'aveu-là, pour moi, elle voulait tout dire. Elle était éloquente, significative. »

L'animatrice de Salut Bonjour a tenu à indiquer à sa collègue son soutien et son amour. « Nous, on te voit, on t'aime », dit-elle.

Géraldine prendra encore quelques jours de repos, mais sera, normalement, de retour sur le toit de TVA le jeudi 31 octobre prochain.

« On pense à toi », déclare l'empathique Ève-Marie à la fin de l'entrevue, en prenant les mains de sa jeune consoeur.

Salut Bonjour est diffusé du lundi au vendredi dès 6 h 30.