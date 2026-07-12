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Voici quand Ève-Marie Lortie reprendra l’animation de Salut Bonjour

Après une pause bien méritée.

Image de l'article Voici quand Ève-Marie Lortie reprendra l’animation de «Salut Bonjour »
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis le départ de Gino Chouinard, c'est Ève-Marie Lortie qui assure l'animation de l'édition de semaine de Salut Bonjour. Avec doigté et professionnalisme, elle accompagne ainsi les Québécois chaque matin, avec ses fidèles collaborateurs, dans une ambiance familiale et conviviale dont on ne pourrait tout simplement pas se passer.

Cependant, depuis quelques semaines déjà, l'animatrice chouchou a troqué son poste pour prendre des vacances estivales bien méritées. En son absence, c'est l'animateur de l'édition week-end du rendez-vous matinal, Richard Turcotte, qui maintient le fort. Si les téléspectateurs sont ravis qu'Ève-Marie puisse prendre du temps pour se reposer, ces derniers sont nombreux à se questionner quant à la date de son retour.

Ceux-ci seront ravis d'apprendre qu'Ève-Marie reprendra l'animation dès le lundi 31 août prochain, coïncidant du même coup avec le début de la (déjà) 39e saison. C'est ce qu'un billet du site officiel de l'émission nous permet de comprendre, dévoilant que Richard animerait jusqu'au vendredi 28 août.

Qu'une émission de cet acabit puisse perdurer dans le temps de cette façon témoigne du véritable lien qui unit les téléspectateurs à Salut Bonjour. Depuis 1988, l'émission n'a jamais perdu de sa renommée et on espère que la tradition télévisuelle se poursuivra de nombreuses autres saisons durant!

Mentionnons qu'Ève-Marie a récemment posé pour une rare fois aux côtés de son conjoint, lors d'un événement bien spécial. C'est à voir ici. Peu de temps auparavant, elle avait partagé un moment très touchant avec son bon ami Benoît Gagnon, en direct à la télé. À découvrir dans cet article.

Salut Bonjour est diffusé du lundi au dimanche à compter de 6 h 30, sur les ondes de TVA.

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