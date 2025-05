Voici quand Ève-Marie Lortie quittera Salut Bonjour pour les vacances d'été

Alors que la chaleur commence à s'installer sur le Québec, les vacances d'été deviennent un rêve de plus en plus accessible.

Très bientôt, Ève-Marie Lortie fêtera la fin de sa première saison à la barre de Salut Bonjour.

C'est dans la semaine de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) qu'elle quittera pour aller recharger ses batteries et revenir en force au mois d'août prochain.

Elle reprend essentiellement, nous dit-elle, le même horaire qu'avait Gino Chouinard.

L'animatrice nous dit que Richard Turcotte la remplacera la semaine alors que Sabrina Cournoyer et Mathieu Roy feront des tours de garde à Salut Bonjour week-end.

Quel sont ces projets de vacances pour cet été? « Nous, on est chanceux. On a une maison à L'Anse-Saint-Jean, au Saguenay. Ça fait qu'on s'en va dans nos terres. On retourne dans la région, puis on fait des pique-niques », indique-t-elle.

Il reste encore quatre à cinq semaines de travail à Ève-Marie Lortie avant d'installer sa couverture carreautée sur la pelouse verdoyante d'un parc du Saguenay.

Rappelons que toute l'équipe de Salut Bonjour a récemment vécu un déménagement important alors que les studios sont passés du 1600 de Maisonneuve au Plateau Mont-Royal. « On est dans une énergie de renouveau, puis c'est vraiment le fun. On a eu une nostalgie de départ, mais l'énergie du renouveau à l'arrivée dans le nouvel endroit, c'est très précieux, on aime ça. »

Le décor a aussi subi une cure de jeunesse. « On a essayé de reproduire quelque chose qui ressemblait, pour ne pas trop non plus nous déstabiliser, nous et les téléspectateurs. Mais c'est quand même tout changé, tout nouveau, nouvelle routine pour se rendre au travail le matin et tout. C'est le fun! »

« On est tous regroupés maintenant, tous les employés de Québecor, que ce soit QUB radio, le Journal, la salle de nouvelles, nous autres », nous explique-t-elle. « Là, on retrouve des collègues, cette espèce de synergie-là, comme le coeur qui bat à l'unisson. »