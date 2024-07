Voici quand Ève-Marie Lortie débutera son mandat à la barre de Salut Bonjour

Richard Turcotte assure en ce moment l'animation de Salut Bonjour pendant la période estivale, tout juste avant de s'engager dans son nouveau mandat de fin de semaine à Salut Bonjour week-end.

À moins d'un changement de dernière minute, la nouvelle animatrice officielle de l'émission matinale de TVA, Ève-Marie Lortie, s'installera derrière son nouveau pupitre le mardi 27 août prochain.

Ève-Marie a terminé son mandat à Salut Bonjour week-end le 23 juin, dans l'émotion. Elle est même repartie avec un élément du décor de l'émission. Apprenez-en plus et lisez son discours d'au revoir ici.

À noter que c'est la première fois qu'une femme animera Salut Bonjour en solo. Il s'agit d'une grande fierté pour la nouvelle tête d'affiche. « Je sais qu'il y a quelques années au Québec, ça n'aurait pas été possible. On n'était pas là. Maintenant, on est là », nous confiait-elle en entrevue.

Elle ajoutait : « Je sais aussi que j'ai eu l'emploi parce que j'ai démontré ma pertinence, mon intelligence, ma curiosité et mon endurance aussi, parce que je l'ai fait longtemps cet horaire-là. J'ai travaillé pour être là où je suis. »

Nous sommes impatients de nous réveiller tous les matins en compagnie de la souriante et attentionnée Ève-Marie.