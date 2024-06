Ève-Marie Lortie repart avec ces éléments du décor de Salut Bonjour Week-end

Dimanche, à Salut Bonjour Week-end, Ève-Marie Lortie a fait ses au revoir à son équipe de Québec et aux téléspectateurs de la fin de semaine.

Elle a eu droit à plusieurs témoignages émouvants de la part de collègues et amis, et Christian Marc Gendron était sur place avec son piano afin d'interpréter des chansons choisies par les collaborateurs de l’animatrice, qui la représentent.

Aussi, elle a eu droit à un cadeau plutôt inusité, soit deux électroménagers faisant partie du décor.

Celle, extrêmement heureuse de recevoir ce présent, s'exclame : « J'ai dit : "je ne veux rien quand je vais m'en aller, à part le grille-pain et la bouilloire qui sont dans le décor. Je veux avoir ça dans mon nouveau chez-moi". »

Elle ajoute : « Quand je vous dis que j'ai le bonheur facile, tout ce que j'ai besoin c'est d'un grille-pain et d'une bouilloire. »

Quand est venu le temps de prononcer ses derniers mots, elle est restée très droite. C'est seulement à la toute fin qu'elle a éclaté en sanglots. Voici l'essence de son dernier discours à Salut Bonjour Week-end : « Quand je suis arrivée dans cette fabuleuse équipe il y a 12 ans, comme leader, j'avais une chose en tête et je voulais qu'on soit bien. C'est important pour moi que les gens soient bien. Pourquoi? Parce que, veux, veux pas, il y a quelques contraintes à Salut Bonjour Weekend.

On travaille de nuit au petit matin. On travaille les samedis et les dimanches. Et puis, il y en a aussi qui font de la route pour venir travailler à chaque fin de semaine.

Et je me disais, pour compenser tout ça, il faut créer un esprit de famille. [...] Si je peux relever de nouveaux défis, c'est parce que vous m'avez rendue très, très, très, très bonne. Parce que sans vous, ce n'est pas ça. Ça, c'est vraiment un travail d'équipe. À l'équipe en ondes, je sais que je vais vous retrouver. Alors, ce n'est qu'un au revoir. On va se retrouver très, très bientôt. J'embarque dans une très, très belle aventure.

Au public de la fin de semaine qui nous choisit, merci, merci beaucoup. [...] Ça a été un privilège d'être avec vous autres. »

