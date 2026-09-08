Voici quand Denys Marchand sera de retour dans Antigang

L'équipe de l'Antigang nous a marqués au cours de l'été, mais nous devons l'avouer : nous nous sommes encore plus ennuyés du charismatique leader des Death Shadows, l'impitoyable Denys Marchand.

Dans le premier épisode de la saison, le criminel est toujours en fuite. Ainsi, nous ne l'avons pas vu ce lundi, pour le grand retour de la quotidienne sur les ondes de Radio-Canada.

Pour tous ceux qui, comme nous, sont impatients de le retrouver, soyez sans crainte, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de revoir le voyou, joué de main de maître par Sébastien Ricard.

En effet, c'est vers la fin du deuxième épisode, ce mardi soir, que le protagoniste reviendra auprès de sa femme, inquiète depuis l'explosion de la voiture de la policière Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman).

Sans surprise, il revient avec son flegme légendaire et ses répliques assassines. D'ailleurs, l'acteur nous promet que l'humour - un peu décalé - autour de son personnage va s'accentuer cette saison.

Le criminel sera accompagné de son fidèle bras droit Maxime Leduc (Karl Farah) qu'il a aidé à fuir la police. Fanny (Léane Labrèche-Dor) s'avère un peu moins heureuse de retrouver ce dernier qui, rappelons-le, avait tenté d'agresser son amie.

À noter que dans les trois prochains épisodes, les enquêteurs s'évertueront à trouver le coupable de l'attentat contre Carolanne. Cette dernière prendra les choses en main, malgré les recommandations de son supérieur et de ses collègues. Une mère en deuil de son enfant peut devenir une arme imprévisible et dangereuse...

Précisons que nous vous expliquions ici pourquoi il y avait de la neige dans les scènes extérieures dans les épisodes de cette semaine.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h.