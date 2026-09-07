On démystifie un détail concernant le premier épisode d'Antigang

L'escouade Antigang a repris ses activités lundi soir, au grand bonheur des téléspectateurs québécois.

Ce premier épisode était une suite directe aux évènements survenus lors de la finale de la saison dernière. On retrouve Carolanne Daigneault en état de choc alors que sa voiture vient d'exploser avec son bébé à l'intérieur. Ses collègues ne savent pas trop comment réagir face à cette mère émotive, déterminée à retrouver le responsable de la mort de son enfant.

Certains auront assurément remarqué que les scènes ont été tournées en hiver. Non, la production n'a pas soufflé de la fausse neige sur les pelouses verdoyantes du mois de juillet. Ces quatre épisodes de la seconde mouture ont plutôt été filmés en mars dernier, à la fin des tournages de la première saison.

En entrevue avec Showbizz.net, Karine Gonthier-Hyndman nous confiait que les premiers épisodes de cette deuxième saison avaient été beaucoup plus difficiles à tourner pour elle que la fameuse scène de l'attentat.

« Il y a une explosion, il faut faire attention, il faut qu'on soit prudent. Il y a une équipe qui est là. Les scènes d'après étaient plus émotives pour moi. [...] Évidemment, c'est particulier mon affaire parce que je venais d'accoucher quand j'ai tourné ça. Alors, il y avait forcément une fragilité puis une fébrilité où, pour la première fois de ma vie, je pouvais vraiment me projeter dans cette douleur-là. »

Précisons que Karine avait accouché seulement deux mois avant de tourner ces scènes déchirantes.

Voyez les acteurs démystifier et commenter cette première semaine dans la vidéo en entête.

À noter que, dès la deuxième semaine, nous serons de retour en été dans Antigang. Ainsi, l'histoire fait un bond dans le temps de trois mois. Puis, la troisième semaine sera entièrement consacrée au mariage de deux personnages principaux. À lire ici.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.