Voici quand débutera la 18e saison d'Un souper presque parfait

Les amateurs de bonne bouffe ont de quoi célébrer, puisque l'une des compétition culinaires favorites des Québécois s'apprête à revenir en ondes, dès l'automne prochain.

En effet, alors qu'au début de l'année, l'avenir d'Un souper presque parfait semblait plus qu'incertain, le lancement de la programmation de Bell Média, survenu le mois dernier, nous a permis d'apprendre le retour du rendez-vous chouchou. Pour une 18e saison, la compétition quotidienne nous fera découvrir cinq inconnus qui, à tour de rôle, devront recevoir les autres à souper en se voyant décerner des notes.

Même après toutes ces années, le concept n'a pas pris une ride et nous sommes plus que ravis que Noovo n'ait pas mis un terme à ce rendez-vous gustatif. Également, comme à l'habitude depuis quelques années, on peut s'attendre à ce que la production nous réserve quelques semaines thématiques dédiées aux téléréalités de la chaîne, telles OD, Big Brother Célébrités ou encore Survivor Québec. Rien n'a cependant été annoncé en ce sens, nous devrons donc nous armer de patience pendant quelques semaines supplémentaires.

Les 45 nouveaux épisodes prévus cet automne seront diffusés à compter du lundi 7 septembre à 18 h, sur les ondes de Noovo.

Le narrateur Antoine Vézina reprendra d'ailleurs son poste. Nous pourrons également le retrouver plus tard cette semaine-là, au coeur de la nouvelle saison du Maître du jeu, aux côtés de son fidèle complice Louis Morissette. La paire accueillera cinq artistes en studio et ceux-ci devront relever une panoplie de défis tous plus délirants les uns que les autres. Découvrez leur identité ici.

Le Maître du jeu reprendra l'antenne le 10 septembre prochain à 20 h sur Noovo.