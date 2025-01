Voici pourquoi Véronique Cloutier était déguisée à En direct de l'univers

La metteure en scène Pascale Renaud-Hébert dévoilait au grand jour son univers musical, ce samedi. Sous ses yeux éblouis et divertis, plusieurs personnalités ont ainsi défilé sur la scène d' En direct de l'univers , pour la surprendre et mettre en lumière ses chansons coups de coeur.

Évidemment, l'accoutrement de l'animatrice a de quoi faire jaser, tandis que les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux. En fait, cela faisait référence au récent voyage à Disney que Pascale et Véro ont effectué ensemble, en décembre dernier. On en parlait dans cet article. D'ailleurs, en réponse à nos interrogations, peu après la prestation, Pascale s'est expliquée sur l'impact de Porcinet au cours dudit séjour à Disney :

« À un moment donné, il y avait des mascottes de Winnie l'ourson et quand Porcinet est arrivé, je ne sais pas pourquoi, c'est comme venu me chercher! Je me suis mise à pleurer et à chaque fois qu'il passait à côté de moi, je pleurais! À un moment donné j'ai dit : "Faut qu'y s'en aille! Ça n'a pas de bon sens!" »

En fin d'épisode, quand France Beaudoin a interrogé Véro sur son costume et sur le fait que celle-ci semble aborder la cinquantaine sans complexe, cette dernière s'est contentée d'un « J'm'en torche j'pense! » bien senti, décrochant aussitôt un fou rire en studio.

Ce numéro, issu du medley d'ouverture, aura été le sceau d'une soirée qui s'est déroulée sous le signe de la bonne humeur et sur des tonalités rythmées de classiques d'ici et d'ailleurs.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.