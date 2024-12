Véronique Cloutier a souligné ses 50 ans dans un contexte absolument magique

Le 31 décembre prochain, Véronique Cloutier fêtera ses 50 ans, des festivités qui ont visiblement commencé quelques semaines à l'avance.

En effet, l'animatrice de Véronique et les fantastiques et Zénith s'est envolée vers la Floride pour un voyage des plus magiques à Walt Disney World.

La principale intéressée a partagé une photo sur ses réseaux sociaux, entourée de Minnie et Mickey et de plusieurs amis, dont certains sont bien connus.

Parmi ceux-ci, on retrouve Bianca Gervais et Sébastien Diaz, Pascale Renaud-Hébert et Nicolas Ouellet, Mariloup Wolfe, Félix-Antoine Tremblay et Félix Turcotte.

Voyez la photo réjouissant ci-dessous.

Véronique Cloutier écrit : « C’est entourée de mes amis que j’ai choisi de célébrer cette étape importante de vie (2 semaines à l’avance), dans mon endroit préféré sur terre!

On a ri aux larmes, on a été émus et on a retrouvé notre coeur d’enfant grâce à la magie de Walt Disney World!

Pour cette nouvelle décennie, je souhaite vivre dans la joie et le merveilleux

Merci à mes précieux amis d’avoir fait de ces célébrations des moments que je n’oublierai jamais!

(Pour les curieux, mon bel époux était en spectacle à Gatineau samedi ) »

N'est-ce pas la manière la plus magique de fêter son anniversaire?

Nous en profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire en avance à Véronique Cloutier.

On la retrouvera cet hiver à Radio-Canada pour une nouvelle saison de Zénith. Les détails à ce sujet sont ici.