Depuis dimanche dernier, les téléspectateurs ne cessent de remuer ciel et terre afin de savoir pourquoi le comédien, animateur et humoriste Stéphane Rousseau s'est rendu sur la scène des auditions à l'aveugle de La Voix. Serait-ce une blague de bon goût? Une surprise réservée aux coachs? Ou alors, après de savoureuses années passées à nous divertir, l'artiste se recyclerait-il désormais en chanteur? Le mystère demeurait entier.

Eh bien, on a enfin la réponse! En effet, alors que se profilait une autre merveilleuse et splendide soirée, le rythme de l'épisode a été brillamment dégourdi par la venue de Stéphane. Dès les premières secondes de sa prestation, en entonnant « (It Looks Like) I'll Never Fall in Love Again », nous avons su qu'il s'agissait d'une plaisanterie. S'adressant à la caméra, l'auteur de Famille royale a avoué, avec un rire dans la voix :

« Voulez-vous ben me dire dans quoi j'me suis embarqué? »

Puis, c'est en entonnant le titre de Tom Jones que les coachs ont eu la surprise de leur vie en se retournant. Après sa prestation, Stéphane a avoué qu'il s'agissait d'un pari. Alors en tournage près des lieux d'enregistrement de La Voix, le célèbre humoriste a décidé de débarquer à l'improviste, sans prise de son, ni pratique, afin d'embaumer l'ambiance du plateau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ç'a fonctionné! Le public et les coachs étaient, sans exception, tous hilares. Assurément, il n'y a que Stéphane Rousseau pour nous surprendre de la sorte! Taquin, Stéphane a même effectué quelques pas de danse signature, qui ont ajouté à la folie du moment.

Ces dernières années, la carrière de l'humoriste semble prendre un nouvel envol, alors qu'on peut apprécier sa présence dans de multiples productions télévisuelles très populaires. Il nous fait effectivement mourir de rire avec ses interventions comiques à Chanteurs masqués et son personnage d'Éric Perron, dans STAT, parvient à tout coup à nous faire tomber sous le charme de la justesse de son jeu. Il aurait été fort surprenant qu'avec cet horaire chargé, Stéphane parvienne à consacrer du temps à La Voix, à titre de candidat. Sa (courte) présence nous aura néanmoins rassuré sur un point, que nous ne saurions imaginer notre télé sans lui!

Ce n'est pas la seule surprise à laquelle nous avons eu droit au cours de cette troisième ronde des auditions de la 10e saison. En effet, nous avons eu le bonheur de recroiser la route de Simon McGrath, qui était un candidat de la première saison de la compétition Chefs de bois. Or, désormais sobre depuis 1 an, il a décidé de quitter le monde de la restauration pour se concentrer sur sa passion enfouie, celle du chant. Sa touchante histoire aura certainement ému plusieurs foyers! Sa nouvelle voie l'a d'ailleurs mené à celle de France D'Amour, qui l'accueille sous sa bienveillante aile de coach. Voici d'ailleurs ce que les téléspectateurs pensent de cette nouvelle recrue dans l'émission.

La compétition de chant La Voix se poursuit les dimanches à 19 h, sur les ondes de TVA.