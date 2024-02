Voici pourquoi nous n'avons pas vu Clodine Desrochers depuis longtemps

Après avoir animé pendant des années des émissions quotidiennes à la télévision, avec Les saisons de Clodine et Tout simplement Clodine, Clodine Desrochers a progressivement disparu de notre petit écran, à notre grand regret.

L'animatrice fera un retour en force cette saison, dans un contexte pour le moins surprenant, soit la deuxième saison de Sortez-moi d'ici. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer récemment et nous avons pu prendre de ses nouvelles.

« On nous oublie rapidement », indique d'emblée la principale intéressée pour expliquer son absence des ondes. « Moi, j'avais proposé des projets après Espaces Découvertes que j'ai faite à Noovo. J'ai l'impression que j'étais trop identifiée aux émissions de jour. Là, on est rendu à une époque où les émissions de jour, avec une grosse équipe et qui coûtent cher, il n'y en a plus, ou presque pas. Je pense que j'ai été étiquetée après avoir animé pendant 13 ans. »

Elle nous explique que, depuis quelques années, elle est représentante médicale et qu'elle apprécie beaucoup cette deuxième carrière : « Je travaille toujours dans le domaine médical, comme représentante, depuis quelques années. Quand j'étais jeune, j'aurais voulu être médecin ou vétérinaire, mais je n'étais pas assez bonne en sciences. [...] Oui, je suis heureuse! »

L'animatrice nous offre au passage son opinion sur le fait que les diffuseurs coupent de plus en plus les émissions matinales, comme ce fut le cas récemment pour le projet d'une animatrice bien connue : « On dirait que les gens aiment ça avoir quelque chose pour les accompagner dans le jour, dans quelque chose de positif », s'exprime Clodine. « Ça manque! Les gens ont besoin de ça, avec des gens qui leur ressemblent, avec notre culture. On va se croiser les doigts pour que les gens puissent retrouver des émissions originales et que ça puisse faire travailler notre monde d'ici, nos enfants. C'est important pour faire vivre notre culture. »

Ce sera un plaisir de renouer avec elle, dans un contexte différent qui va assurément lui enlever l'étiquette qui lui aurait été accolée dans le passé.

La deuxième saison de Sortez-moi débute le 3 mars prochain, à 18 h 30, sur les ondes de TVA.

Nous aurons l'occasion de vous reparler du périple de Clodine Desrochers dans la jungle du Panama.