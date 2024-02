Triste nouvelle pour les fans de Marina Orsini

Dans une nouvelle communiquée par le journaliste Richard Therrien chez le Soleil, nous apprenions que l'émission 5 chefs dans ma cuisine ne se verra pas renouvelé cet automne. En effet, le dernier contenu original de l'émission, qui a vu le jour en 2020, sera diffusé le matin du 5 avril prochain sur les ondes de Radio-Canada.

Dès l'arrivée du concept à l'antenne, le public a applaudi le retour de Marina Orsini à la télé : il faut dire que sa bienveillance et sa bonne humeur transpercent toujours l'écran! L'animatrice s'était faite plus discrète depuis la conclusion de la quotidienne qui portait son nom, mais sur ce plateau où elle partageait le temps d'antenne avec des chefs de renom, elle a bel et bien repris sa place et réussi sa mission de rendre la cuisine agréable et accessible.

Bob le Chef, Émilie Rizzetto, Caroline Dumas, Arnaud Marchand et Mathieu Cloutier, parmi d'autres, sont les chefs qui contribuaient à faire de cette émission une inspiration gourmande, du lundi au vendredi à 11 h 30.

Avec « les lundis sans viande », « les mardis cuisiner local », « les mercredis cuisiner en grande quantité », « les jeudis saveurs du monde » et les « vendredis pour recevoir », 5 chefs dans ma cuisine se positionnait comme une offre complémentaire à Savourer, avec Geneviève O'Gleman et à Ricardo (maintenant La cuisine d’Isabelle et Ricardo). Notons d'ailleurs que cette dernière production est passée de cinq à trois épisodes par semaine.

Malheureusement, toutes ces mesures s'inscrivent comme d'autres conséquences des coupes budgétaires en vigueur chez Radio-Canada, le diffuseur public qui annonçait en décembre dernier l'abolition progressive de 800 emplois.

Le journaliste Cédric Bélanger pour Le Journal de Québec rapportait des paroles de Marc Pichette, porte-parole de Radio-Canada et nous éclairait quant aux autres bouleversements à prévoir. Le texte nous confirme qu'en télé, les coupes « se traduiront notamment par une diminution du nombre d’épisodes par émission ». Ce serait le cas, entre autres, de l'émission On va se le dire, animée par Sébastien Diaz. L'article communique également que la plateforme web gourmande Mordu de Radio-Canada sera elle aussi touchée par les compressions.