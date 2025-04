Voici pourquoi MC Gilles apparaît dans le jury d'Indéfendable cette semaine

Avez-vous remarqué ce visage connu parmi les jurys du dernier procès de la saison dans Indéfendable? Il s'agit bel et bien du populaire animateur MC Gilles, qu'on peut voir régulièrement à Tout le monde en parle et Infoman.

Depuis mardi, on le voit assister au procès combiné de Pierre-Luc Primeau et Ludovick Brodeur, dont les actions ont conduit à la mort par surdose d'un jeune homme. Me Lapointe (Michel Laperrière) se rappelle même l'avoir croisé dans un précédent événement, dans une anecdote qui est un beau petit clin d'oeil à Dave-Éric Ouellet et sa passion pour le country.

Alors que nous pensions qu'il avait décroché ce petit rôle de figuration en raison de sa proximité avec Chantal Lamarre d'Infoman, la conjointe de Michel Laperrière, l'histoire est en réalité un peu plus touffue que cela.

MC Gilles nous explique : « Je serai de retour ce soir et demain en tant que chef du jury.

J'ai participé à un encan pour la Fondation des artistes qui vient en aide aux artistes dans le besoin. Et j'ai misé sur le lot "Un rôle dans Indéfendable" que j'ai gagné.

Je me suis donc payé un rôle dans une série que j'aime et sur les ondes de TVA en donnant pour une bonne cause. »

Voilà qui est fantastique comme expérience et qui profite en plus à une cause noble!

Michel Laperrière, qui interprète Me Lapointe, est l'un des porte-parole de la Fondation des artistes. Chaque année, un gala est organisé pour amasser des fonds pour les artistes, auquel assistent plusieurs personnalités connues comme MC Gilles.

Ce jeudi, dans la finale de la troisième saison d'Indéfendable, vous verrez MC Gilles prononcer sa seule et unique phrase dans la série, soit le verdict du procès en cours.

C'est à ne pas manquer, ce mercredi et jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.