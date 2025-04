On ne sait pas quoi penser de la finale de saison d'Indéfendable

Il ne reste plus que deux épisodes à la troisième saison d'Indéfendable. Ce mardi, dans la quotidienne, vous avez pu assister au début du procès opposant le Cabinet Macdonald-Lapointe-Nolin aux couronnes Biron et Cadet, mais surtout à Cédric Boileau (Peter Miller), qui s'acharne à faire tourner tout le monde en bourrique depuis son retour.

Dans cette affaire, un jeune homme est décédé, après avoir consommé des drogues de mauvaise qualité, laissant ses deux parents dans un deuil difficile à vivre. Ce procès se poursuivra jusqu'à la conclusion de la saison.

Ce n'est toutefois pas la trame narrative qui retient notre attention, après avoir visionné en primeur les deux derniers épisodes de la saison. Nous en discutons ci-dessous, sans toutefois divulgâcher la finale, ce qui brimerait votre plaisir.

Comme on le constate depuis maintenant quelques semaines, la situation de Léo (Sébastien Delorme) avec le crime organisé, après l'échec du procès de Jeffrey Blondin, est loin d'être au beau fixe. L'avocat est la cible de menaces plus ou moins dissimulées. Ce faisant, il a d'abord fait appel à un agent de sécurité, avant de le congédier pour recruter son bon ami Maxime (Mathieu Baron). Ce mardi, l'avocat se procurait aussi un chien de garde, capable de défendre sa famille en cas d'intrusion. Plus encore, Claude (Nathalie Madore) a été affectée à la surveillance de Sara (Catherine Renaud), tâche dont elle s'acquittait bien, jusqu'à ce qu'elle prenne en pitié un itinérant qui est en fait affilié au crime organisé.

La menace encercle tranquillement le clan de Léo, nous laissant dans l'inquiétude de ce qui peut arriver aux personnages principaux de la quotidienne. Dylan Blondin semble avoir recruté plusieurs personnes pour arriver à ses fins, comme cet homme mystérieux qui rôde toujours (Jonathan Leduc) et cet itinérant qui laisse craindre pour la bien-aimée Claude Gagnon.

L'épisode de mercredi servira seulement à mettre la table pour l'épisode de jeudi, qui ne comporte absolument aucun temps mort. L'autrice Izabel Chevrier a tricoté une finale de saison particulièrement enlevante!

Ce jeudi, vous verrez le plan de Dylan Blondin (Patrice Godin) se mettre à exécution, alors que différentes cibles seront mises hors jeu, l'une après l'autre. Nous ne vous dirons pas de quoi il en retourne, bien sûr, mais sachez que Léo devra faire face aux décisions qu'il a prises dans les dernières semaines, pas toujours judicieuses. Est-il allé trop loin?

La surprise de cette finale se retrouve, évidemment, dans les dernières secondes de l'épisode de jeudi. Vous verrez alors un revirement de situation assez étonnant, avec lequel on ne sait pas trop où se situer : des images qui nous laissent perplexes et certainement curieux de voir la suite.

Chose certaine, nous avons très hâte de lire vos réactions jeudi soir, pour voir vos hypothèses pour la suite. Parce qu'il faudra irrémédiablement être branchés sur la suite, l'automne prochain, pour comprendre exactement ce qu'il en est et savoir si certains personnages seront gravement impactés. Au moins un décès semble se dessiner...

📺 Indéfendable | Les deux derniers épisodes seront présentés mercredi et jeudi à 19 h | À TVA et TVA+