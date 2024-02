Voici les prédictions des téléspectateurs sur le.la gagnant.e de Big Brother Célébrités

La nouvelle saison de Big Brother Célébrités bat son plein et même si nous n'en sommes qu'à la quatrième semaine, déjà les téléspectateurs émettent des hypothèses sur l'identité du ou de la gagnant.e de cette 4e édition.

Nous avons évalué (de façon très peu scientifique) les théories des fans sur les réseaux sociaux, et nous avons créé un Top 5 des préférés du public pour remporter le titre cette année.

En première position, on retrouve deux joueurs qui récoltent autant de votes l'un que l'autre : Joëlle et Patrick. Il faut dire que, pour le moment, ce sont effectivement les célébrités qui se démarquent le plus dans la compétition. Les deux alliés sont dans une très bonne position dans la maison, mais vont-ils devenir des cibles à abattre d'ici la fin? C'est ce qui risque de se produire s'ils continuent de s'illustrer aussi bien dans les challenges que d'un point de vue social. À suivre!

Au deuxième rang des favoris, on retrouve Danick. Le jeune créateur de contenu web a su conquérir le coeur des téléspectateurs, qui voient beaucoup de potentiel en lui. Dave a aussi monté dans les pronostics après le départ de Patsy. Les téléspectateurs ont vu sa grande sensibilité et en ont été chavirés.

Gabrielle se retrouve au troisième rang. Son intelligence et sa perspicacité en font une joueuse redoutable qui pourrait effectivement nous surprendre d'ici la fin. Le fait qu'elle soit plutôt discrète jusqu'à maintenant ne peut qu'être bénéfique pour elle à long terme.

Jean se classe en quatrième place grâce à sa capacité à s'adapter et à manigancer sans être repéré. Il a l'air plutôt inoffensif auprès de ses consoeurs et confrères, mais prend de bonnes décisions depuis son arrivée. L'idée de s'allier avec Patrick dès le départ en était une brillante, qui lui aura été très lucrative jusqu'à maintenant.

Le champion olympique Charles a aussi l'appui de beaucoup de téléspectateurs. Il a su tisser des liens forts dans la maison, puis se montrer suffisamment effacé pour ne pas apeurer ses colocs avec ses grandes aptitudes physiques.

Rappelons que nous aurons droit la semaine prochaine à des revirements spectaculaires grâce à une semaine du patron invisible comme aucune autre auparavant. Tous les détails ici.