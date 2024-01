Dimanche soir, Marie-Josée Gauvin et Martin Vachon ont annoncé aux Gérants d'estrade un énorme scoop pour la suite du jeu.

Il s'agit même d'une première dans l'histoire de Big Brother à l'échelle mondiale.

La semaine prochaine, la personne qui sera évincée deviendra le ou la Patron.ne invisible. Elle n'ira donc pas à l'hôtel immédiatement après son élimination, comme les autres célébrités avant elle. Elle se cachera dans la chambre du patron pendant une semaine et prendra toutes les décisions.

En plus d'avoir accès aux caméras, elle aura une oreillette qui lui permettra d'entendre toutes les conversations des joueurs dans la maison.

Si tout se déroule comme prévu, ce serait Ève qui devrait quitter la maison, suite à la décision prise par l'alliance éphémère « Tu dors, tu sors ». Ainsi, on peut s'imaginer que ce sera l'heure de la vengeance pour la mannequin qui risque d'être contrariée d'entendre qu'elle a été trahie par ses alliés parce qu'elle a choisi de dormir plutôt que de veiller autour de six jetons dans le walk-in avec les autres.

D'ailleurs, en entrevue, Barbada et Mélanie ne semblaient pas particulièrement heureuses de cette alliance. « N'importe qui aurait pu dire : "regarde Barbada est sur la slop cette semaine, Mel a déjà vécu [beaucoup de choses, NDLR], on va pas leur faire ça juste parce qu'elles ont choisi de dormir deux heures et demie de plus. Ils avaient le choix, on a tous le choix », indiquait Barbada.

Aussi, il faut savoir que le challenge du patron aura lieu comme prévu la semaine prochaine. Les joueurs seront avertis qu'ils entrent dans la semaine du Patron invisible, mais aucun d'entre eux n'aura la lourde tâche de mettre ses coéquipiers sur le bloc. Tout reposera sur les épaules de l'évincé. Par contre, la personne ayant remporté le challenge du patron aura l'immunité, mais n'aura aucune idée qu'elle possède cet atout précieux.

Wow! Quelle excellente twist! Parions que les éditions étrangères s'approprieront ce revirement à leur tour dans les prochaines années. Bravo à l'équipe de création!

Précisons que Barbada est revenue sur son auto-éviction aux Gérants d'estrade. Elle a mentionné que ce jeu n'était pas pour elle.

« Ce n'est pas dans la lignée de mes valeurs, de mentir, de trahir. [...] Je ne l'ai jamais regardé l'émission. J'ai été obligée de la regarder une fois que j'ai su que j'entrais dans la maison et je n'adhérais pas », a-t-elle expliqué.

Rappelons que, vendredi, nous avons discuté avec le producteur de l'émission David Gauthier, qui nous a expliqué le soutien psychologique offert aux célébrités. Rassurez-vous, elles sont loin d'être laissées à elles-mêmes! Apprenez-en plus ici.