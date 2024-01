Quel est le soutien psychologique offert aux célébrités à Big Brother? La production répond

Le départ de Barbada dans Big Brother Célébrités jeudi a soulevé beaucoup de questionnements chez les téléspectateurs. Bien des gens se sont demandé quel était le soutien psychologique offert aux célébrités dans l'aventure.

Nous avons donc rejoint David Gauthier, producteur au contenu et réalisateur, afin qu'il nous éclaire sur la question.

« D'abord, on a ce qu'on appelle les directeurs des célébrités, c'est deux personnes qui sont là en tout temps », nous explique-t-il. « Le soir, le confessionnal se transforme un peu en espace pour venir décanter, ventiler. Le directeur des célébrités principal, c'est lui qui est avec elles depuis le début, c'est lui qui les a "castées", qui a fait les premières approches, qui les a préparées à entrer dans le jeu. Elles le connaissent bien. Tous les soirs, il est là. [...] Il faut savoir que, dans la maison, même si les célébrités sont très proches les unes des autres, ça reste que le jeu est toujours là, en arrière-plan. Des fois, elles font attention à ce qu'elles disent, donc, quelqu'un qui, justement, aurait des pensées de quitter [comme Barbada], ne voudra pas nécessairement le mentionner aux autres, parce que ça pourrait jouer contre lui. Les directeurs des célébrités sont là pour ça, sur une base quotidienne. »

L'autre ressource, c'est carrément une psychologue qui est fournie par la production. Quand elles en sentent le besoin, les célébrités peuvent demander un rendez-vous avec la psychologue, qui est disponible assez rapidement. Ça peut se faire dans l'heure si besoin.

« La psychologue les voit via le confessionnal, donc la bulle de Big Brother est respectée », indique-t-il.

« Ils ont aussi accès à leur propre psychologue », ajoute David Gauthier. « Il y en a déjà qui sont accompagnés dans leur vie, donc, ils peuvent continuer de faire leur suivi psychologique avec leur propre psychologue, soit une fois ou deux par semaine. »

Dans le cas précis de Barbada, elle n'a pas demandé d'aide psychologique avant de quitter. Même qu'elle n'a averti personne avant d'emprunter la porte de sortie. « On l'a appris en même temps que les célébrités », avoue le réalisateur. « Elle ne nous a donné aucun indice préalable. On s'est garroché à la sortie pour l'accueillir. On n'a eu aucun préavis de ça. »

Le producteur et réalisateur ajoute : « On a été pris par surprise, mais en même temps, Big Brother, ce n'est que des surprises tout le temps, donc, nous sommes habitués d'être en mode réaction, mais celle-là, j'avoue que c'en était une bonne. »

Il y a eu plusieurs départs volontaires au cours des années. On se rappellera notamment d'Emmanuel Auger et de Varda Étienne dans la première saison, puis Valérie Carpentier dans la saison 2. « Souvent, elles en parlent avant et on le voit venir. Des fois, c'est même une décision commune, dans le sens où on dit : "Peut-être que tu es rendu au bout du processus", mais dans le cas de Barbada, on n'avait pas conclu ça du tout. »

Barbada sera aux Gérants d'estrade dimanche soir, nous aurons donc sa version à ce moment-là!