Voici les nouveautés télé à découvrir cette semaine

Alors que la plupart des émissions de l'automne 2026 ont officiellement débuté au cours des deux dernières semaines, certaines nouveautés apparaîtront aléatoirement sur les plateformes au cours de la saison.

Quelques-unes d'entre elles arrivent d'ailleurs cette semaine, à commencer par Nish, une série destinée aux ados qui met en lumière la jeunesse autochtone d'aujourd'hui. Les dix épisodes de 30 minutes seront tous mis en ligne dès le mardi 22 septembre sur ICI TOU.TV EXTRA.

Deux jours plus tard, vous pourrez découvrir la série humoristique Angles morts avec Mani Soleymanlou, Guillaume Cyr et Pier-Luc Funk. Pour une bonne cause, l'oncologue Marc Lamarre décide de mettre sur pied, avec l'aide de Lambert, ex-flic et Philippe, notaire, une fiducie qui rachète les assurances-vie de ses patients en fin de vie. Tout se passe bien jusqu'au jour où s’y mêlent la pègre libanaise, un prêteur sur gages grec et les inspectrices Belzile et Toussaint de l'escouade anti-drogue. Les cinq premiers épisodes seront disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA, et les cinq suivants arriveront le 1er octobre.

Dès le vendredi 25 septembre à 19 h 30 sur les ondes de Télé-Québec, vous pourrez également découvrir Pourquoi penser, une nouvelle série documentaire parodique, dans laquelle chaque semaine, la fausse documentariste Rosalie Vaillancourt interroge des spécialistes sur un grand symbole québécois - fleuve Saint-Laurent, hockey, hydroélectricité, lait, religion - dans un style aussi décalé qu'irrévérencieux.

Notons également que la 13e saison de Planète techno débutera ce vendredi 25 septembre à 19 h sur les ondes d'ICI Explora, et que, dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Radio-Canada présentera le documentaire Les couleurs du passé, le samedi 26 septembre à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.