Samedi, c'est La Fureur qui s'installe dans la case horaire d'En direct de l'univers.

Élyse Marquis reprendra son rôle de capitaine des filles alors que Sébastien Benoît effectuera son grand retour du côté des gars. Il a commenté son retour à l'émission après presque 20 ans ainsi.

L'alignement des deux équipes a été annoncé. Ainsi, le 28 novembre, ce sera :

Équipe des Filles

Équipe des Gars

Les deux capitaines seront de retour la semaine suivante pour une deuxième émission, qui mettra en scène une nouvelle cohorte de joueurs.

Des performances musicales viendront ponctuer la soirée. Par les années passées, nous avons souvent eu droit à des retours de chanteuses et chanteurs d'une autre époque, est-ce que ce sera encore le cas cette année? On l'espère! 🤞

Pour tout savoir, il faut regarder La Fureur ce samedi 28 novembre à 19 h sur ICI Télé.

Attention, comme En direct de l'univers, il n'y a pas de rattrapage possible! Il faut l'écouter en direct ou programmer son enregistreur.