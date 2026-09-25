Voici les invités de ce dimanche à Tout le monde en parle

Après une première édition qui nous aura servi de nombreux moments mémorables, Guy A. Lepage reprend les rênes de son populaire talk-show ce dimanche 27 septembre, avec un nouvel épisode de Tout le monde en parle.

Si ce dernier avait annoncé qu'un « beau bordel » nous attendrait cette semaine, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé, alors que figurent au générique les chefs des principaux partis politiques du Québec. Il recevra en studio, pour la toute première fois ensemble, Éric Duhaime, Christine Fréchette, Ruba Ghazal, Charles Milliard et Paul St-Pierre Plamondon, qui entrent dans le dernier droit de la campagne électorale.

Ce segment risque de faire jaser les internautes, tout comme la présence de l'autrice Laura-Ève Lambert et celle du vice-président Information et éditeur adjoint à La Presse François Cardinal. Ceux-ci viendront à l'émission pour aborder la controverse entourant Thélyson Aurélien.

Paul Piché, pour présenter sa biographie Tout au long de l'escalier, sera lui aussi de la partie, tout comme Spook (Alberto Syllion), Hyper (James Yacinthe), Boss Lady (Shella Hubert) et Lefty (Sonia Rodrigues), du club de motards Hilarious Riders.

Enfin, les têtes d'affiche de la nouvelle série Angles morts Guillaume Cyr, Pier-Luc Funk et Mani Soleymanlou, viendront à l'émission de Guy A. pour présenter ce nouveau projet d'envergure.

Une autre belle édition nous attend ce dimanche, avec cette belle brochette d'invités! Rappelons que le coanimateur de la soirée n'a pas encore été annoncé, mais que celui-ci devra avoir les reins suffisamment solides pour naviguer avec tous ces convives!

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.