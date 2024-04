Après une demi-finale nappée de beauté et de cordes vocales bien huilées, nous connaissons désormais l'identité des 4 finalistes de cette 10e saison de La voix! Ceux-ci font d'ailleurs honneur au Québec qui nous entoure et à sa richesse culturelle, et auront offert des prestations uniques tout au long de cette édition du concours de chant. Le premier affrontement croisé de la soirée a ainsi opposé William Osias de l'équipe de Mario Pelchat et un membre de l'équipe de Corneille, Redge Olibrice. En qualifiant son poulain de « conquérant », Mario espérait sans doute mettre toutes les chances de son côté. Toutefois, en interprétant « Le ciel est backorder », le choix de Redge s'est avéré plus propice, lui qui accède à la finale avec plus de 60 votes contre William. Visiblement fier de son candidat finaliste, Corneille l'a félicité en ces termes : « Tu as cette rare de chanter ta vie, sans en chanter les mots. Tu nous donnes le goût d'aimer le français! »

Un second affrontement a ensuite opposé deux candidates favorites du public, l'une issue de l'équipe Corneille, Leticia Jimenez et l'autre provenant de l'écurie D'Amour, Lee-Anne Bergevin. Avec son interprétation sentie et haute en puissance de « We Are The Champions », Lee-Anne a écrasé la concurrence avec 94 votes provenant du public en studio. De l'aveu de sa coach France, « t'es une centrale hydroélectrique! Tu as électrisé la foule! (...) Le Québec est chanceux de t'avoir comme chanteuse. » Malheureusement pour Leticia, que beaucoup voyaient comme la gagnante de l'édition 2024, la version suave et modernisée de la chanson « Et cetera », ce grand succès de Gabrielle Destroismaisons, n'est pas parvenue à convaincre le jury.

Ce duel électrisant a mis la table à une autre offrande de deux candidates remplies de talent, Maude Cyr-Deschênes de l'équipe de France, ainsi que Chadé Losane, qui chamboule sa coach Roxane Bruneau à chacune de ses prestations. Ce fut de nouveau le cas ce soir, alors que cette dernière a choisi d'interpréter une touchante version de « Mon ange ». Ses mots soufflant l'espoir dans le désespoir n'auront guère fait le poids à l'extraordinaire portée vocale de Maude sur « Ordinaire », de Robert Charlebois. Avec 77 votes octroyés par le public, France D'Amour dispose ainsi de 2 artistes pour la grande finale.

Le dernier combat vocal de la soirée a opposé Jonathan Houde de l'équipe Bruneau et, de l'équipe Pelchat, Priscilla Findlay. Sa technique et sa maîtrise conjuguant la douceur et la puissance ont conquis son coach, la qualifiant même de diva. Elle a défendu ce valeureux titre avec « Hero » de Mariah Carey. Sur un filon lumineux nacré de blanc, Priscilla avait tout d'une star. Or, le public en studio a plutôt préféré Jonathan, qui a choisi d'interpréter « Comment je te dirais », un titre que Renée Wilkin avait chanté lors de la finale de la 2e saison de La voix. « Je n'ai jamais entendu une fausse note sortir de ta gorge! » s'est même exclamée Roxane. Avec un résultat serré de 50,5 votes, Jonathan représentera ainsi l'interprète de « Si jamais on me cherche » à la finale.

