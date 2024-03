C'est ce dimanche que se tenait la demi-finale de la 10e saison de La voix. Celle-ci était un peu spéciale, car elle était de type croisée, c'est-à-dire que les candidats n'affrontaient pas ceux issus de leur équipe, mais bien des autres. En ce sens, au bout de la soirée, il se pourrait donc qu'un coach ne dispose d'aucun artiste dans son équipe! Or, juste avant les prestations des candidats, Marilou a fait plaisir à ses fans de la première heure en immergeant la scène de son glorieux talent vocal et de sa plume aiguisée.

À vrai dire, il y avait très longtemps que nous n'avions pas eu droit à une incursion au sein de son répertoire scénique. Sur scène, la chanteuse a ainsi partagé un savoureux moment avec les 8 demi-finalistes de la saison, en enchaînant quelques-uns de ses plus récents succès, tels que « La protagoniste » et « Le coeur des pommes ». Sur cette chanson douce, mélancolique et sublime à la fois, un choeur angélique de chanteurs accompagnaient Marilou, ce qui nous a charmés.

Puis, la femme d'affaires, qui souriait à pleines dents à plusieurs moments lors de la prestation, témoignant de son évident bonheur d'être sur scène, a conclu son numéro avec la très entraînante « Ce vent de septembre ». Tant de beauté submergeait notre téléviseur! On a eu l'impression dans toute l'étendue de la beauté de l'album Traits d'union, paru en 2023.

À la maison, le public a semblé ravi de la présence de la fondatrice de Trois fois par jour, si on se fie aux commentaires générés sur les réseaux sociaux :

« Entendre Marilou chanter, c' est du pur bonheur! »

« Incroyable. Je n’écoute pas vraiment La Voix, mais je l’ai mis ce soir pour entendre Marilou. Des frissons du début à la fin. On ressentait ce que tu vivais. merci pour ça Marilou. »

« OMG je n’ai pas de mots autre que de te dire combien heureux je suis de te revoir en musique. Tu es une personne d’exception, talentueuse dans tout ce que tu entreprends. Bravo ma belle Marilou! »

« Bravo! Tu peux être fière de toi! Tu as tous les talents! »

« Quel bonheur de t’entendre à nouveau Marilou! Avec la voix et le talent que tu as, je ne peux que me réjouir de ton retour! Merci encore! »

Quelques jours avant la diffusion de l'émission, Marilou avait d'ailleurs partagé ses ressentis sur sa page Instagram, dans un touchant texte :

« J’ai ramassée tout ce que j’avais de courage pour remettre mes deux pieds sur une scène après m’être dit pendant 10 ans que jamais je n’en serais capable à nouveau.

L’odeur de la boucane, la chaleur des éclairages, les in-ears qui bloquent les murmures d’une foule que j’entend quand même, les décomptes, l’attente et la musique. Toutes ces petites choses qui m’ont ramenés instantanément dans ce monde que j’ai fui.

Je suis fière d’y être retournée avec ma conscience d’aujourd’hui, ma santé, ma musique et mon indépendance.

À la fois si difficile et merveilleux que de renverser une peur 🤍

Merci à la merveilleuse équipe de @lavoixtva pour tout. »