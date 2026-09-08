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Voici les comédiens qui interprèteront les parents de Kim dans Indéfendable

Vous les rencontrerez cette semaine.

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Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

En marge du drame qui frappe Maxime Dubois (Mathieu Baron) dans Indéfendable, les téléspectateurs feront très bientôt la rencontre des parents de Kim Nolin (Julie Trépanier), qui viendront soutenir leur fille.

C'est ainsi que les téléspectatrices et téléspectateurs feront connaissance avec Mariette L'Écuyer et Jean-Guy Nolin, des parents bien intentionnés, mais un peu envahissants.

Vous constaterez rapidement que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre!

Pour interpréter ces deux nouveaux personnages, la production a fait appel aux comédiens Myreille Bédard (voir sa photo ici) et Dominique Denis (voir sa photo ici).

S'ils arrivent cette semaine, à compter de mercredi, nous ne savons pas combien de temps ils seront présents dans l'intrigue.

Rappelons que Maxime est toujours à l'hôpital entre la vie et la mort. Nous vous donnons ici quelques indices sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes de la semaine, que nous avons vus en primeur.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

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